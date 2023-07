Tennis Tracker: Fritz oplatil porážku Wuovi, doma v Atlantě si zahraje o semifinále

Tenis v Atlantě přilákal do hlediště velký počet fanousků.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 28. července?

02:40 – Taylor Fritz začal na domácím turnaji ATP 250 v Atlantě vítězstvím 6:4, 7:6 nad Yibingem Wuem. Proti Číňanovi málem ztratil náskok dvou brejků v úvodní sadě a ve druhé čelil dvěma setbolům, ale nakonec mu letošní porážku z Dallasu oplatil. O první vítěznou sérii od French Open a postup do semifinále se utká s Keiem Nišikorim, který zdolal ve dvou setech Junchenga Shanga 6:4, 7:6.