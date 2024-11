Tennis Tracker: Fritz zakončí sezonu v TOP čtyřce, Turnaj mistrů zůstává v Itálii do roku 2030

Best Images / Actionplus / Profimedia

Fritz po postupu do finále Turnaje mistrů vylepšil své kariérní maximum.

Tenisová sezona míří ke svému konci a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 18. listopadu?

Hlavní události

10:10 – ATP a Italská tenisová federace oznámily, že se Turnaj mistrů bude konat v Itálii až do roku 2030. Prodloužení následuje po pětiletém funkčním období 2021-2025. Akce pro osm nejlepších hráčů sezony se bude příští rok konat v Turíně naposledy. Možnosti umístění po příštím roce se zatím vyhodnocují, mluví se například o městě Milán, kde se dříve konal Turnaj mistrů do 21 let. Více informací se dozvíte v článku.

09:00 – Taylor Fritz se po postupu do finále Turnaje mistrů v Turíně vyšplhal na čtvrtou příčku žebříčku ATP a vylepšil své kariérní maximum. Finalista letošního US Open je prvním Američanem od roku 2006, který zakončí sezonu v TOP 4. Před osmnácti lety se to povedlo Jamesu Blakeovi.

Vítěz podniku pro osm nejlepších tenistů sezony Jannik Sinner je prvním Italem v historii, který přezimuje jako světová jednička. Šampion Australian Open a US Open má v čele pořadí ohromný náskok téměř 4 000 bodů před druhým Alexanderem Zverevem. I přes to, že Carlos Alcaraz letos vyhrál dva grandslamové tituly, je v žebříčku až na třetím místě.

Nejlepší z českých reprezentantů Tomáš Macháč figuruje na 25. pozici, Jiří Lehečka je o tři příčky za ním. V první padesátce je i devatenáctiletý Jakub Menšík, kterému po průlomové sezoně patří 49. místo.

Další zprávy

15:00 – Zhruba za dvě hodiny vypukne první semifinále letošního ročníku Poháru Billie Jean Kingové. Ve španělské Málaze dojde na souboj Polska s Itálií. Hlavními oporami týmů budou členky TOP 4 žebříčku Iga Šwiateková a Jasmine Paoliniová, které čeká vzájemný duel. O dalších finalistkách se rozhodne v úterý mezi Slovenkami a Britkami.

14:55 – Před úterním startem finálového turnaje Davis Cupu došlo k posledním změnám v nominacích. Obhájce titulu Italy posilnil Matteo Berrettini, za Austrálii nakonec bude hrát i účastník právě skončeného Turnaje mistrů Alex de Minaur. Zkušený veterán Milos Raonic nahradil ve výběru Kanady Félixe Augera-Aliassimeho.

14:48 – Novak Djokovič už se chystá na novou sezonu a podle jeho krajana Viktora Troického je stoprocentně připraven přidat další úspěchy ve své mimořádné kariéře. Bývalý 12. hráč světa a kapitán srbského daviscupového týmu navíc zaslechl, že nejúspěšnější hráč všech dob přijme do svého týmu nového trenéra. Více informací najdete v článku.

14:10 – Jannik Sinner má za sebou nejlepší sezonu kariéry, kterou zakončil s obrovským náskokem v čele žebříčku. Ital během roku dvakrát triumfoval na grandslamu a posbíral celkem osm titulů. Ten poslední na domácím Turnaji mistrů v Turíně. Podle svých slov má však stále prostor pro zlepšení. Více informací najdete v článku.

01:40 – Jako poslední postoupily do kvalifikace o finálový turnaj BJK Cupu 2025 Ukrajinky, které v barážovém utkání na neutrální půdě v americkém městě McKinney zdolaly poměrem 3:2 Rakušanky. Rozhodnout musela čtyřhra, ve které Nadja Kičenoková s Katarinou Zavackou přemohly 5:7, 6:2, 6:4 Sinju Krausovou a Tamiru Paszekovou.