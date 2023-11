Tennis Tracker: Fruhvirtová úspěšně zahájila poslední turnaj sezony, pokračuje Turnaj mistrů

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 15. listopadu?

13:24 – Rohan Bopanna s Matthewem Ebdenem částečně odčinili dvousetovou porážku v úvodním zápase na Turnaji mistrů a po vítězství 6:4, 6:4 nad Rinkym Hijikatou a Jasonem Kublerem zvedli své šance na postup ze skupiny. Australané naopak prohráli i druhý duel ve dvou setech a s největší pravděpodobností už do semifinále neprojdou.

09:46 – "Nevím, co říct. Musím se ještě spoustu věcí naučit, pořád mi chybí dostatek sebevědomí. V tie-breaku druhého setu jsem udělal chyby při servisu a ty klíčové momenty jsem moc nezvládl. Ale ve třetím setu jsem v těch big pointech hrál dobře. Celkově si myslím, že měl zápas vysokou úroveň," komentoval Jannik Sinner premiérový skalp Djokoviče. "Znamená to pro mě hodně. Nevím, kam přesně to vítězství zařadit. Novak je světová jednička, vyhrál 24 grandslamů a patří do elitního klubu. Oba jsme dobře podávali, byl to taktický zápas a jsem moc rád, že jsem ho získal," dodal rodák z Innichenu, který poprvé porazil hráče Big 3.

Rozhovor s Jannikem Sinnerem po premiérovém skalpu Novaka Djokoviče. Livesport

09:05 – Jannik Sinner a Daniil Medveděv během sezony 2023 jako jediní porazili obě světové jedničky (Novaka Djokoviče a Carlose Alcaraze). Dvěma tenistům se to povedlo naposledy v roce 2008, kdy si Brit Andy Murray a Francouz Gilles Simon vyšlápli na Rogera Federera i Rafaela Nadala.

08:54 – Jannik Sinner se stal teprve 10. tenistou, který porazil Novaka Djokoviče v tie-breaku rozhodujícího třetího setu. Před 23. narozeninami to dokázal jako teprve třetí po Rafaelu Nadalovi a Carlosi Alcarazovi.

08:44 – Osmnáctiletá Linda Fruhvirtová se vydala ukončit sezonu na turnaj ITF W100 v japonském Takasaki, kde odstartovala výhrou 6:2, 6:3 nad Eudice Chong z Hongkongu. O čtvrtfinále si nejvýše nasazená Češka, jež se v zemi vycházejícího slunce pokouší ukončit více než rok dlouhé čekání na finále, zahraje s další kvalifikantkou Mananchayou Sawangkaewovou z Thajska.

06:30 – Také ve středu bude v italském Turíně na co koukat. V rámci Turnaje mistrů čeká druhé vystoupení Carlose Alcaraze, jenž si bude chtít po porážce se Zverevem napravit reputaci a Andreje Rubljova porazit. Alexander Zverev pak ve večerním duelu vyzve Daniila Medveděva.

01:44 – Michael Vrbenský týden po nezdaru v Calgary zvládl vstup do dalšího challengeru v Kanadě. V Drummondville třiadvacetiletý Čech porazil 6:4, 3:6, 6:3 amerického kvalifikanta Colina Markese a postupem do 2. kola vyrovnal své maximum na turnajích této kategorie na tvrdém povrchu. O první čtvrtfinále po více než dvou letech si zahraje s vítězem domácího derby mezi Stevenem Diezem a Liamem Draxlem

00:21 – Jannik Sinner na domácí půdě v Turíně pokračuje v úspěšném debutu na Turnaji mistrů v roli plnohodnotného účastníka a po dvou skalpech bývalých šampionů ho dělí jediný set od jistoty postupu do semifinále. Po Stefanosi Tsitsipasovi si dvaadvacetiletý Ital v bouřlivé atmosféře v hale Pala Alpitour poradil také s 19 zápasů neporaženým šestinásobným vítězem Novakem Djokovičem (36), kterého udolal po více než tříhodinovém boji 7:5, 6:7, 7:6 a na čtvrtý pokus si připsal Srbův skalp.