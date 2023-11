Tennis Tracker: Fruhvirtová uzavírá sezonu na akcích ITF, v Japonsku utrpěla další nezdar

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 16. listopadu?

09:48 – "V pátek budu Daniilovým fanouškem číslo 1. To je samozřejmě změna. Uvidíme, jak to dopadne. Právě teď to nezávisí jenom na mě. Daniil hraje velmi dobře a myslím, že má velkou šanci vyhrát. Pokud to dokáže, musím být připravený a soustředěný, abych pak porazil Andreje," řekl Alexander Zverev, který potřebuje pro uchování naděje na postup do semifinále Turnaje mistrů výhru již jistého semifinalisty Daniila Medveděva nad Carlosem Alcarazem. Sám pak navíc musí porazit Andreje Rubljova.

08:26 – Osmnáctiletá Češka Linda Fruhvirtová zakončuje nepříliš povedenou sezonu na dvou turnajích ITF W100 v japonském Takasaki a na první pokus si dojem z rozpačité sezony rozhodně nenapravila. Největší favoritka skončila už ve druhém kole po porážce s hráčkou třetí světové stovky Thajkou Mananchayou Sawangkaewovou, která ve fyzicky náročném souboji plném dlouhých výměn zvítězila po dvou hodinách boje 6:3, 7:6 a připsala si svůj nejcennější skalp. VÍCE V ČLÁNKU

08:05 – Carlos Alcaraz se stal teprve třetím hráčem, který před 21. narozeninami zaznamenal deset výher nad hráči TOP 10 během jedné sezony. Až dosud se to povedlo jen Australanu Lleytonu Hewittovi (2000 a 2001) a Španělu Rafaelu Nadalovi (2006).

07:54 – Daniil Medveděv jako první Rus v historii zaznamenal 12 výher nad hráči elitní desítky žebříčku ATP během jedné sezony. Sedmadvacetiletý rodák z Moskvy překonal krajana Jevgenije Kafelinkova.

06:00 – Turnaj mistrů, který letos hostí italský Turín se nezastaví ani ve čtvrtek, kdy jsou na programu další dva atraktivní zápasy. Od 14:30 se nejprve představí Novak Djokovič, jenž vyzve ve svém třetím duelu na turnaji Poláka Huberta Hurkacze. Ve večerním utkání hráném od 21:00 si na své přijdou domácí fanoušci, když Jannik Sinner zabojuje o třetí výhru proti Holgerovi Runemu.

00:12 – Michael Vrbenský v kanadském Drummondville zdolal po využití až sedmého mečbolu 6:7, 6:3, 7:5 domácího Liama Draxla a poprvé postoupil do čtvrtfinále challengeru na tvrdém povrchu. O vyrovnání svého maxima na turnajích této kategorie si třiadvacetiletý Čech zahraje s Tunisanem Azizem Dougazem (h2h 0:0)