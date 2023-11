Tennis Tracker: Fruhvirtová v Japonsku nezvládla roli favoritky, startuje Davis Cup

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 21. listopadu?

06:29 – Osmnáctiletá Linda Fruhvirtová udělala symbolickou tečku za nepříliš povedenou sezonou, když na dvou turnajích ITF W100 v japonském Takasaki utrpěla dvě nečekané porážky proti outsiderkám. Tento týden nejvýše nasazená Češka skončila dokonce hned v 1. kole po porážce 6:1, 6:7, 6:7 s domácí hráčkou až ze čtvrté světové stovky Ajano Šimizuovou, která odvrátila dva mečboly a na třetí pokus si připsala premiérový skalp členky TOP 100.

05:30 – Čtvrtfinálovým zápasem mezi obhájci titulu Kanadou a Finskem odstartuje v úterý v Málaze vyřazovací fáze tenisového Davisova poháru. Vítěz utkání může narazit v semifinále na Česko, které se o den později utká s loňskými finalisty z Austrálie. Další dvojice tvoří Nizozemsko s Itálií a Velká Británie se Srbskem. Finále týmové soutěže o "salátovou mísu" se uskuteční v neděli 26. listopadu.