Tennis Tracker: Gengel vyhrál tři turnaje ITF v řadě, 16letá Valentová je poprvé ve finále

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 18. února?

13:00 – Kateřina Siniaková teprve podruhé v sezoně prohrála úvodní zápas, vstup do hlavní soutěže v neděli nezvládla na svém nepříliš oblíbeném turnaji se štědrou dotací v Dubaji. Česká tenistka na podniku WTA 1000 vedla nad ve formě hrající 23. hráčkou světa Emmou Navarrovou 6:4 a 5:3, ale pak ztratila šest her po sobě, pětkrát v řadě prohrála game při svém podání a Američance po více než dvou a půl hodinách boje i vinou 55 nevynucených chyb podlehla 6:4, 5:7, 4:6.

12:00 – Tereza Valentová dva dny před oslavou 17. narozenin postoupila poprvé do finále turnaje na profesionálním okruhu. Finalistka loňského US Open juniorek se do něj dostala na podniku ITF W15 v tuniském Monastiru po výhře 6:4, 6:1 nad deblovou parťačkou Radkou Zelníčkovou ze Slovenska. Česká teenagerka bude ještě dnes usilovat o titul ve dvouhře i ve čtyřhře.

11:31 – Aryna Sabalenková příští týden v Dubaji odehraje svůj první zápas od úspěšné obhajoby triumfu na Australian Open. Do podniku WTA 1000 vstoupí světová dvojka soubojem s neoblíbenou chorvatskou soupeřkou Donnou Vekičovou (h2h 2:5), která si v úvodním kole poradila 6:2, 6:4 s Číňankou Xinyu Wang.

10:18 – Marek Gengel po nepovedeném loňském roce na akcích vyšší úrovně a dvou porážkách v úvodu nové sezony zaznamenal svou nejdelší sérii bez porážky. Osmadvacetiletý český tenista na oblíbených turnajích ITF v egyptském Šarm aš-Šajchu vyhrál 15 zápasů v řadě a vybojoval tři tituly během tří týdnů, když v dnešním finále smetl za 67 minut hry 6:2, 6:2 sedmého nasazeného Nizozemce Nielse Viskera. Celkově získal 11. trofej, již podesáté slaví právě na jižním cípu Sinajského poloostrova. VÍCE V ČLÁNKU

10:02 – Předloňská semifinalistka Markéta Vondroušová vstoupí do turnaje WTA 1000 v Dubaji soubojem s Peyton Stearnsovou (h2h 2:0), s níž se během necelého roku utká potřetí. Americká tenistka v prvním kole nečekaně porazila 6:2, 2:6, 6:1 talentovanou šestnáctiletou Rusku Mirru Andrejevovou.

09:46 – 52. hráčka světa Magdalena Frechová před letošní sezonou prohrála všech 23 zápasů proti hráčkám TOP 20, v roce 2024 si však připsala už dvě vítězství. Po výhře nad Caroline Garciaovou na Australian Open si 27letá Polka v prvním kole turnaje WTA 1000 v Dubaji vyšlápla na světovou devatenáctku Jekatěrinu Alexandrovovou, kterou porazila 7:6, 6:3, vyhrála třetí ze čtyř posledních vzájemných duelů a navázala na dvě vítězství z kvalifikace.

09:27 – Tatiana Mariaová po dvou debaklech v předchozích 10 dnech naopak sama suverénně zvítězila. Na úvod turnaje WTA 1000 v Dubaji šestatřicetiletá Němka smetla 6:2, 6:1 Francouzku Varvaru Gračovovou a na páté ze šesti akcí sezony zvládla své úvodní vystoupení. O překonání letošního maxima si zahraje s vítězkou ukrajinského derby mezi Elinou Svitolinovou a Anhelinou Kalininovou.

07:30 – Američan Taylor Fritz porazil na turnaji v Delray Beach krajana Marcose Girona ve dvou setech 7:6 a 6:2 a z pěti vzájemných zápasů pro sebe získal už čtvrtý. Fritzovi významně pomohlo 10 es a zároveň proměnil čtyři z 15 brejkbolů. Giron po finálové účasti v Dallasu a semifinále v Delray Beach vystoupá v novém týdnu na 44. místo žebříčku ATP, což je jeho kariérní maximum. Fritz si v neděli zahraje finále s dalším Američanem Tommym Paulem.

00:10 – Carlos Alcaraz neukončil čekání na titul ani na antuce v Buenos Aires. Španělský obhájce titulu v argentinské metropoli prohrál semifinále s Nicolásem Jarrym ve dvou setech 6:7, 3:6. Chilan si připsal premiérový skalp světové dvojky a postoupil do svého prvního finále od loňského května.