Tennis Tracker: Haddadová Maiaová si poprvé zahraje třetí kolo French Open

Livesport / Tenisportal / ČTK

Beatriz Haddadová Maiaová poprvé proklouzla do třetího kola French Open.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 1. června?

18:20 – Světová devítka Jannik Sinner završil nepříliš povedené antukové jaro neúspěchem na French Open, na kterém bude poprvé při svém celkově čtvrtém startu chybět mezi šestnáctkou nejlepších. Letos 21letý Ital skončil už ve druhém kole po obrovské bitvě s Němcem Danielem Altmaierem, kterému podlehl po nevyužití dvou mečbolů a bezmála pěti a půl hodinách boje 7:6, 6:7, 6:1, 6:7, 5:7.

17:45 – Thiago Seyboth dva dny po životním skalpu Daniila Medveděva a premiérové výhře na grandslamovém turnaji pokračuje v úspěšném debutu na French Open. Brazilský tenista porazil 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 Argentince Guida Pellu a postoupil do 3. kola. V něm na něj čeká Japonec Nišioka.

17:30 – Iga Šwiateková vyhrála i svůj druhý zápas na letošním Roland Garros po setech 6:4, 6:0 a po skalpu Američanky Claire Liuové postoupila do 3. kola. V něm bude dvojnásobná šampionka favoritkou proti Číňance Xinyu Wang. Více informací najdete v článku.

15:45 – Borna Čorič potřeboval v úvodním kole French Open čtyři sety a s dalším argentinským antukovým specialistou Pedrem Cachínem všech pět, dokonce v tom rozhodujícím prohrával o brejk. Nasazený Chorvat zvítězil až po více než čtyřech hodinách boje 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 6:4 a vyrovnal své maximum na pařížské antuce. O první osmifinále se utká s Tomásem Martínem Etcheverrym.

15:05 – Casper Ruud zahájil obhajobu loňského finále na French Open suverénně, ale ve druhém kole se na kurtu zdržel přes tři hodiny a ztratil set. Čtvrtý hráč světa si nakonec s Giuliem Zeppierim poradil 6:3, 6:2, 4:6, 7:5 a připsal si teprve třetí letošní vítěznou sérii. O druhé osmifinále v areálu Rolanda Garrose bude bojovat s Thiagem Agustínem Tirantem, nebo Zhizhen Zhangem. Více informací najdete v článku.

14:00 – Alex de Minaur ani při svém sedmém startu na French Open nedokázal přejít přes druhé kolo. Aktuálně 19. hráč světa v něm letos prohrál 3:6, 6:7, 3:6 s Tomásem Martínem Etcheverrym, který vylepšil své maximum na podnicích velké čtyřky a dále se střetne s Bornou Čoričem, nebo krajanem Pedrem Cachínem.



13:55 – Beatriz Haddadová Maiaová je členkou TOP 15 žebříčku, má na kontě dvě trofeje z turnajů WTA a loni hrála finále na "tisícovce" v Torontu. Sedmadvacetiletá Brazilka ovšem až na letošním French Open dosáhla na svou premiérovou účast ve třetím kole grandslamů, když udolala 6:2, 5:7, 6:4 talentovanou teenagerku Dianu Šnajderovou. O postup do osmifinále se utká s Jekatěrinou Alexandrovovou, nebo Annou-Lenou Friedsamovou.

13:35 – Kayla Dayová sbírá na letošním French Open svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu od léta 2017 a po překvapivém vítězství 6:2, 4:6, 6:4 nad nasazenou krajankou Madison Keysovou a prvním skalpu TOP 20 si poprvé zahraje třetí kolo na grandslamech. V něm bývalá juniorská světová jednička vyzve Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou.

13:30 – Markéta Vondroušová, která včera vypadla ve druhém kole dvouhry, s Miriam Kolodziejovou úspěšně vstoupily do deblové soutěže na letošním French Open. České duo přehrálo 2:6, 6:1, 6:1 domácí pár startující na divokou kartu Estelle Cascinovou, Carole Monnetovou. V prvním kole naopak skončily Anastasia Detiucová s Venezuelankou Andreou Gámizovou.

13:00 – Anna Karolína Schmiedlová přehrála 6:3, 6:4 lucky losera Aljonu Bolšovovou a teprve počtvrté v kariéře, potřetí na French Open, postoupila do třetího kola grandslamových turnajů. O premiérové osmifinále bude 28letá Slovenka usilovat proti vítězce amerického derby mezi Kaylou Dayovou a Madison Keysovou.

12:35 – Linda Nosková si v úterý připsala svůj premiérový postup do druhého kola grandslamových podniků, ale další vítězství na French Open nepřidala. Předloňská juniorská šampionka nedokázala ani jednou sebrat servis Jeleně Rybakinové a úřadující wimbledonské šampionce a finalistce letošního Australian Open podlehla dvakrát 3:6. Více informací najdete v článku.

06:00 – French Open má na programu pátý hrací den, což znamená, že na kurtu budeme moci opět sledovat nasazenou devítku Jannika Sinnera, jenž vyzve Daniela Altmaiera. Mezi ženami bude k vidění souboj Jeleny Rybakinové a Lindy Noskové. Nebude chybět ani úřadující světová jednička Iga Šwiateková, která se střetne s Američankou Liuovou.