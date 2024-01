Tennis Tracker: Hseih Su-wei a Mertensová ovládly na Australian Open čtyřhru

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 28. ledna?

07:19 – Hseih Su-wei z Tchaj-wanu a Elise Mertensová se staly vítězkami čtyřhry žen na Australian Open, když ve finále porazily ukrajinsko-lotyšskou dvojici Ljudmila Kičenoková, Jelena Ostapenková 6:1 a 7:5.

Hseih Su-wei v Melbourne letos triumfovala i ve smíšené čtyřhře a vůbec poprvé si z Austrálie odváží trofeje. Pro tenistku z Tchajwanu je to již sedmý deblový grandslamový titul, jeden navíc má díky již zmíněnému vítězství v mixu. Belgičanka Mertensová má nyní na svém kontě čtyři tituly ve čtyřhře na majorech, na Australian Open vyhrála už v roce 2021 společně s Arynou Sabalenkovou.