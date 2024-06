Tennis Tracker: Italové si podmaňují Paříž,  Paoliniová je ve finále i v deblu s Erraniovou

Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová postoupily do finále French Open

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 7. června?

Hlavní události

16:56 – Italský tenis má po dvouhře žen a čtyřhře mužů zástupce ve finále Roland Garros i ve čtyřhře žen. Jasmine Paoliniová se po senzační jízdě singlovou soutěží dostala se do boje o titul i ve čtyřhře žen, ve které s krajankou Sarou Erraniovou v semifinále zdolaly 1:6, 6:4, 6:1 ukrajinsko-rumunské duo Marta Kosťuková a Gabriela Ruseová a po triumfu v Římě přidaly 10. výhru v řadě. V druhém semifinále nastoupí Kateřina Siniaková s Coco Gauffovou proti dvojici Caroline Dolehideová a Desirae Krawczyková.

Další zprávy

19:16 – Kvůli zranění tradičních partnerek z nouze vytvořený, nicméně nebezpečný deblový pár Kateřina Siniaková (28) a Coco Gauffová (20) na French Open proměnil první společný turnaj v postup do finále grandslamu. V boji o něj sice česká tenistka s o osm let mladší Američankou ztratily po nevyužití setbolů za stavu 5:2 poprvé set, ale vývoj proti nasazeným Caroline Dolehideové a Desirae Krawczykové otočily a vyhrály 5:7, 6:4, 6:2. O titul se utkají s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.

18:49 – Carlos Alcaraz potřetí v kariéře a poprvé na pařížské antuce postoupil do finále grandslamového turnaje a jako nejmladší v historii zkompletoval sbírku finálových duelů na všech třech površích. V semifinále španělský mladík zdolal po více než čtyřhodinovém boji 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 nastupující světovou jedničku Itala Jannika Sinnera a po US Open a Wimbledonu zaútočí také na trofej z Roland Garros.

18:04 – Sedmnáctiletá Češka Tereza Valentová na dívčím French Open postoupila do finále dvouhry i čtyřhry. V deblu se Slovenkou Renátou Jamrichovou v semifinále přehrály 7:5, 6:2 australsko-italské duo Emerson Jonesová a Vittoria Paganettiová a zajistily si souboj o titul proti Američankám Tyře Caterině Grantové s Ivou Jovicovou.

17:28 – Laura Samson si na Roland Garros o dva juniorské tituly nezahraje. Ve čtyřhře s krajankou Alenou Kovačkovou skončily ve čtvrtfinále, vítězky loňského Wimbledonu v něm prohrály 1:6, 4:6 s americkým duem Tyra Caterina Grantová a Iva Jovicová.

15:27 – Nejvýše nasazená Gabriela Knutson na antukovém turnaji ITF W50 v portugalském Montemor-O-Novo porazila 6:4, 6:2 Nizozemku Marii Weckerleovou, podruhé v sezoně vyhrála tři zápasy po sobě a bez ztráty setu postoupila do semifinále. O první letošní a celkově 8. finále, v němž by usilovala o pátou a nejcennější trofej, si sedmadvacetiletá Češka zahraje s Kanaďankou Katherinou Sebovou, nebo Švédkou Jacqueline Cabajovou.

15:01 – Marcelo Arévalo a Mate Pavič na Roland Garros zdolali 3:6, 6:4, 7:5 nejvýše nasazený španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, oplatili jim nedávnou porážku z finále Masters v Římě a postoupili do finále, v němž na ně čekají Italové Simone Bolelli a Andrea Vavassori. Třicetiletý Chorvat Pavič už má ve sbírce tři grandslamové trofeje ze čtyřhry mužů a tři z mixu, pohár z Paříže mu ale navzdory pěti finálovým pokusům jako jediný stále chybí. Naopak třiatřicetiletý Salvádorec Arévalo slavil jediný titul z majoru předloni právě na French Open v deblu mužů.

14:38 – Ve finále dívčího Roland Garros se v sobotu utkají dvě české teenagerky, které už sbírají tituly i mezi ženami. Šestnáctiletou Lauru Samson vyzve o rok starší Tereza Valentová, jež si v semifinále na pařížské antuce poradila 6:3, 7:6 s Američankou Tyrou Caterinou Grantovou, ani v pátém duelu neztratila set a vyrovnala své maximum z loňského US Open. Více informací najdete v článku

13:13 – Laura Samson poprvé postoupila do finále grandslamu ve dvouhře juniorek. Šestnáctileté Češce se daří na antukovém Roland Garros v Paříži, kde v semifinále zdolala 6:3, 5:7, 6:4 o dva roky mladší Američanku Kristinu Penickovou a překonala své maximum z loňského US Open. O titul by si mohla zahrát s krajankou Terezou Valentovou, kterou semifinále teprve čeká.

11:50 – Soud s německým tenistou Alexanderem Zverevem kvůli obvinění z ublížení na zdraví bývalé přítelkyni dnes v Berlíně skončil bez vynesení rozsudku. Soud třetí den procesu oznámil, že strany se dohodly na mimosoudním vyrovnání. Čtvrtý hráč světového žebříčku, jehož dnes čeká semifinále Roland Garros, musí zaplatit 200 tisíc eur (4,9 milionu korun). Zaplacení pokuty neznamená uznání viny a olympijský vítěz z Tokia bude nadále považován za nevinného.

10:05 – Finále ženského juniorského turnaje na French Open by se mohlo odehrát v čistě české režii. Šestnáctiletou Lauru Samson a sedmnáctiletou Terezu Valentovou totiž v pátek čekají semifinálové boje s americkými soupeřkami. Zatímco třetí nasazená Samson vyzve Kristinu Penickovou, Valentová se o finálovou účast porve se čtvrtou nasazenou hráčku turnaje Tyrou Caterinou Grantovou.