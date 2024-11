Tennis Tracker: Italové večer vykročí za obhajobou v Davis Cupu, Svrčina se na kurt nedostal

Tenisová sezona míří ke svému konci a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 21. listopadu?

Hlavní události

11:37 – Už 11 zápasů neporažený Dalibor Svrčina měl ve čtvrtek zabojovat na challengeru v Jokohamě o postup do čtvrtfinále. Dvaadvacetiletý Čech, který přijel do Japonska po dvou triumfech na indických podnicích M25, se ale na kurt kvůli dešti nedostal a Benjamina Hassana vyzve až v pátek.

11:35 – Italové ve čtvrtek večer vykročí za obhajobou loňského triumfu v Davisově poháru. Jedni z největších favoritů, kteří se mohou spolehnout na pomoc světové jedničky Jannika Sinnera, budou ve španělské Málaze od 17:00 čelit výběru Argentiny.

Další zprávy

14:36 – Tereza Valentová podobně jako její krajanka Dominika Šalková suverénně zvládla druhé kolo na akci W50 ve slovenské Trnavě. Sedmnáctiletá Češka, která hraje svůj teprve druhý turnaj od června a i na něm prošla do čtvrtfinále, smetla 6:1, 6:2 Dalilu Jakupovičovou ze Slovinska. V souboji o semifinále vyzve nasazenou jedničku Océane Dodinovou (H2H 0:0).

14:33 – Ještě na jaře byla Rebecca Šramková relativně neznámou hráčkou, která se nikdy nedostala do elitní stovky žebříčku. V posledních týdnech ale musel jméno slovenské hráčky alespoň jednou zaregistrovat každý. Na podzim totiž zaznamenala raketový vzestup, přepsala historii slovenského tenisu a málem dotáhla naše sousedy k triumfu v Poháru Billie Jean Kingové. Více informací najdete v článku.

14:17 – Finalista letošního Turnaje mistrů Taylor Fritz znovu přesně po týdnu porazil Alexe de Minaura a zajistil Američanům vyrovnání ve čtvrtfinále Davis Cupu s Austrálií, které rozhodne čtyřhra. Ve španělské Málaze měl v souboji členů TOP 10 žebříčku navrch jasně 6:3, 6:4.

12:58 – Jakub Menšík bude startovat na prosincovém Turnaji mistrů do 21 let. Talentovaný teenager to potvrdil ve středu v pořadu Debl na televizní stanici O2. Next Gen ATP Finals se uskuteční od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě. Více informací najdete v článku.

12:36 – Finalisté dvou posledních ročníků Australané vedou nad Američany ve čtvrtfinále Davisova poháru 1:0 a můžou rozhodnout už po dvouhrách. Thanasi Kokkinakis odvrátil v maratonském tie-breaku (16:14) čtyři mečboly, sám jich potřeboval sedm a Bena Sheltona nakonec udolal 6:1, 4:6, 7:6. Další singlový zápas obstarají účastníci Turnaje mistrů Alex de Minaur a Taylor Fritz.

12:29 – Dominika Šalková postoupila po tříměsíční zdravotní pauze i na třetím turnaji do čtvrtfinále. Dvacetiletá Češka deklasovala za necelou hodinu hry 6:1, 6:0 Ukrajinku Anastasiji Soboljevovou a o premiérové semifinále od července zabojuje proti nasazené dvojce Kimberly Birrellové, nebo Kaitlin Quevedové.

11:30 – Po dobu téměř dvou dekád Rafael Nadal udával tenisové trendy. Nešlo jen o jeho výjimečný tenis, ale i o módu nebo vybavení. A nakonec i o jeho lidský příběh, kdy se ze sebevědomého teenagera stal přemýšlivý člověk, pro kterého je na prvním místě rodina a místo, odkud pochází. Více informací najdete v článku.