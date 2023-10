Tennis Tracker: Jaberuové se povedl unikátní počin, Auger-Aliassime vyhrál dvakrát po sobě

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 18. října?

10:29 – Tereza Valentová na juniorský Turnaj mistryň do Chengdu kvůli zranění neodcestovala. "Měla jsem natažený břišní sval. I když nyní mohu podle lékařů hrát na 80%, rozhodli jsme se, že tento turnaj raději vynechám,” sdělila ve středu s tím, že na konci roku chce vyrazit do USA na tamní juniorské turnaje. Šestnáctileté Češce patří v letošním kombinovaném juniorském rankingu sedmá příčka a finálový turnaj sezony si měla zahrát poprvé v kariéře. V Číně bude mít Česko zastoupení aspoň díky semifinalistce juniorského US Open Lauře Samsonové.

10:02 – Tommy Paul zvládl i třetí souboj s Mackenziem McDonaldem. Krajana porazil ve druhém kole v Tokiu 6:4, 6:2, zase o kousek zvýšil své šance na premiérový start na Turnaji mistrů a po dvou měsících postoupil do čtvrtfinále. Američan si o první semifinále od srpnového Masters v Torontu, kde si vyšlápl na Carlose Alcaraze, zahraje s krajanem Benem Sheltonem, nebo Jordanem Thompsonem.

Sestřih zápasu Tommy Paul – Mackenzie McDonald. Livesport

09:39 – Marie Bouzková znovu po týdnu a potřetí za poslední dva měsíce postoupila mezi nejlepší osmičku. Nasazená trojka využila příznivého losu v Nanchangu, kde si v úvodních kolech poradila s hráčkami figurujícími mimo TOP 300 světového pořadí a ve středu přehrála 7:5, 6:0 Aminu Anšbovou z Ruska. O první letošní semifinálovou účast bude usilovat proti Camile Osoriové, nebo své kamarádce Saře Sorribesové.

Sestřih zápasu Marie Bouzková – Amina Anšbová. Livesport

08:17 – Félix Auger Aliassime v Tokiu přehrál 6:4, 6:1 Rakušana Sebastiana Ofnera, navázal na skalp Aleksandara Vukice a poprvé od březnového Indian Wells a následné šňůry 12 nepovedených turnajů vyhrál dva zápasy po sobě. Ve čtvrtfinále se kanadský tenista utká s Casperem Ruudem, nebo Američanem Marcosem Gironem.

07:00 – Hubert Hurkacz tři dny po svém druhém triumfu na turnajích Masters (Šanghaj) nezvládl vstup do podniku ATP 500 v Tokiu, když znovu po týdnu nedokázal najít recept na Číňana Zhizhen Zhanga. Polský tenista v japonské metropoli neudržel vedení 6:3 a 3:1, po dvou a čtvrt hodinách hry prohrál 6:3, 4:6, 6:7 a komplikuje si boj o druhý start na Turnaji mistrů.

06:30 – Ons Jabeurová je v roce 2023 jedinou hráčkou, která se dokázala dostat do finále na úrovni WTA na každém povrchu (Charleston na antuce, Wimbledon na trávě a Ningbo na hardu).