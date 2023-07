Tennis Tracker: Juncheng Shang v Atlantě zdolal Sheltona a v osmifinále ho čeká Nišikori

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 26. července?

6:20 – Čínský tenista Juncheng Shang si na turnaji v Atlantě poradil s favorizovaným domácím Benem Sheltonem 6:4 a 6:4. Až 156. hráč světa porazil soupeře, který je v žebříčku na 41. příčce, za hodinu a 29 minut a v osmifinále se potká s Keiem Nišikorim. Mezi nejlepší šestnáctkou je i pátý nasazený Christopher Eubanks, který zdolal 6:2 a 6:4 dalšího Američana Andrese Martina.