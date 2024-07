Tennis Tracker: Kerberová pokračuje v posledním turnaji, Schmiedlová je na OH ve čtvrtfinále

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 30. července?

Hlavní události

17:13 – Anna Karolína Schmiedlová prožívá na olympiádě v Paříži jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře. Slovenská tenistka si v osmifinále vyšlápla 7:5, 3:6, 7:5 na finalistku posledních dvou grandslamů a světovou pětku Jasmine Paoliniovou. O šanci zahrát si o medaili bude bojovat proti Barboře Krejčíkové, nebo Elině Svitolinové.

Sestřih utkání Shapovalov – Bautista

Denis Shapovalov v prvním kole turnaje ATP 500 ve Washingtonu porazil v duelu dvou bývalých hráčů TOP 10 Roberta Bautistu 6:1, 6:4 a postoupil do druhého kola. O vyrovnání zdejšího maxima se Kanaďan utká s šestým nasazeným Adrianem Mannarinem, který letos vyhrál pouze osm zápasů.

Shapovalov přehrál Bautistu. Livesport

13:37 – Angelique Kerberová se stále nechce rozloučit se svou úspěšnou kariérou. Bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka hraje na olympiádě v Paříži svůj poslední turnaj a je už ve čtvrtfinále, v osmifinále přehrála 6:4, 6:3 Leylah Fernandezovou. Její další soupeřkou bude Emma Navarrová, nebo Qinwen Zheng.

Další zprávy

16:42 – Jonáš Forejtek a Andrew Paulson úspěšně vstoupili do hlavní soutěže challengeru v Liberci. Bývalý juniorský šampion US Open Forejtek si v souboji kvalifikantů poradil 6:1, 6:3 s Rakušanem Neilem Oberleitnerem, Paulson zdolal 7:5, 7:6 Davida Jordu ze Španělska a mohl by ve druhém kole potkat krajana Jana Kumstáta.

16:32 – Jakub Menšík uzavřel svůj debut na olympijských hrách ve druhém kole. Osmnáctiletý Čech na antuce v Paříži nestačil jasně 3:6, 1:6 na nasazenou devítku Tommyho Paula. Američan v osmifinále nastoupí proti domácímu Corentinovi Moutetovi (H2H 0:0). Více informací najdete v článku.

16:07 – Tomáš Macháč zakončil i svůj druhý singlový start na olympijských hrách ve druhém kole. Rodák z Berouna na pařížské antuce podlehl 3:6, 5:7 nasazené trojce Alexanderovi Zverevovi, který obhajuje zlatou medaili z Tokia 2021. Němec se v osmifinále utká s veteránem Stanem Wawrinkou, nebo Alexejem Popyrinem. Více informací najdete v článku.

15:18 – Qinwen Zheng doslova vydřela postup do čtvrtfinále olympiády v Paříži. Světová sedmička a finalistka letošního Australian Open ve druhé sadě likvidovala mečbol a také dvakrát returnovala na setrvání v zápase a Emmu Navarrovou nakonec udolala po třech hodinách a 12 minutách boje 6:7, 7:6, 6:1. O postup do semifinále bude usilovat proti loučící se Angelique Kerberové (H2H 0:1).

14:37 – Jiří Veselý v květnu senzačně ovládl turnaj v Praze, ale na dalším domácím challengeru v Liberci potvrdil, že je opět v krizi. Bývalý 35. muž pořadí prohrál v prvním kole 6:4, 3:6, 2:6 s krajanem Martinem Krumichem a letošní bilanci si zhoršil na 8:20. Jednadvacetiletý Krumich se o čtvrtfinále popere s Manuelem Guinardem (H2H 0:0). Do druhého kola postoupil také Michael Vrbenský po výhře 7:5, 6:1 nad Tobym Kodatem.

14:33 – Danielle Collinsová absolvuje v Paříži své první a zároveň poslední olympijské hry. Američanka, která letos ukončí kariéru, porazila v osmifinále na antuce v areálu Rolanda Garrose 6:0, 4:6, 6:3 Camilu Osoriovou. Ve čtvrtfinále se může střetnout se světovou jedničkou a největší favoritkou Igou Šwiatekovou, pokud Polka zvládne duel s Xiyu Wang.

14:08 – Světová dvojka Coco Gauffová překvapivě zakončila své singlové působení na olympijských hrách, kterých se účastní poprvé v kariéře, už v osmifinále. Bývalá finalistka French Open nestačila na oblíbené pařížské antuce 6:7, 2:6 na Donnu Vekičovou, ačkoli vedla 5:2 a měla i tři setboly. Chorvatka, jež vylepšila své maximum pod pěti kruhy, se ve čtvrtfinále střetne s Mariou Sakkariovou, nebo Martou Kosťukovou. Více informací najdete v článku.

11:24 – Novak Djokovič se po vítězství v souboji tenisových legend nad Rafaelem Nadalem rozhodl, že po olympijských hrách v Paříži nepoletí na turnaj ATP do Montrealu. Sedmatřicetiletý srbský tenista svou účast zrušil, o čemž informovali kanadští pořadatelé. Podnik Masters začne už za týden a je přípravou na poslední grandslam sezony US Open.

08:10 – Američan Reilly Opelka hraje teprve třetí turnaj od návratu po zranění a i ve Washingtonu zvládl úvodní zápas. Bývalý 17. hráč světa otočil utkání s Australanem Jamesem Duckworthem a po výhře 6:7, 7:5, 6:4 postoupil do druhého kola. O vyrovnání zdejšího maxima si zahraje s dalším Australanem Jordanem Thompsonem.

07:20 – Bývalá vítězka US Open Sloane Stephensová už tři měsíce nevyhrála dva zápasy v řadě a krizi neukončí ani na domácím turnaji ve Washingtonu. Někdejší světová trojka prohrála v hlavním městě USA hned na úvod 3:6, 5:7 s krajankou Amandou Anisimovou, která tak navázala na úspěšnou kvalifikaci.

07:10 – Emma Raducanuová odstartovala část sezony na amerických betonech výhrou ve Washingtonu. Na divokou kartu startující britská hráčka v prvním kole přehrála osmou nasazenou Elise Mertensovou ve třech setech 6:2, 3:6, 6:4. O vyrovnání zdejšího maxima z roku 2022 si zahraje s vítězkou domácího derby mezi Peyton Stearnsovou a Clervie Ngounoueovou.