Tennis Tracker: Kerberová se připravuje na lednový comeback, cíle má opět vysoké

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 6. září?

11:20 – Bývalá světová jednička Angelique Kerberová se chce po mateřské pauze vrátit na kurty v lednu. Trojnásobná grandslamová vítězka se připravuje v Polsku se svým bývalým koučem Torbenem Beltzem, s nímž v roce 2016 vyhrála Australian Open i US Open a kralovala světovému žebříčku. Cíle má znovu vysoké. "Určitě tituly a velké turnaje," řekla tenistka, jež v únoru porodila dceru. "Vím, že to bude ještě delší a těžší cesta než dřív. Ale taky věřím, že možné je všechno, pokud má člověk odvahu to zkusit," dodala Kerberová, rovněž vítězka Wimbledonu z roku 2018.

10:01 – Ben Shelton vyhrál během kariéry teprve 20 zápasů na okruhu ATP a hned polovinu výher slavil na grandslamech. Vyhrát alespoň 10 utkání na grandslamech ještě před dovršením 21 let dokázal jako teprve šestý Američan po Andrem Agassim, Jimu Courierovi, Michaelu Changovi, Petu Samprasovi a Andym Roddickovi.

09:49 –Ben Shelton je teprve třetím tenistou, který před 21. narozeninami dosáhl na své první semifinále na hlavním okruhu rovnou na grandslamovém turnaji. Před ním se to povedlo jen Brazilci Gustavu Kuertenovi a Jihoafričanu Waynu Ferreirovi.

09:22 – Djokovič zároveň už pošesté v kariéře postoupil minimálně semifinále na všech čtyřech grandslamech během jedné sezony, což je nový rekord open éry. Dosud se dělil o první místo s Federerem.

09:15 – Novak Djokovič úterním postupem do semifinále US Open překonal další rekord. Mezi čtyřku nejlepších se dostal už na celkově 47. grandslamu, čímž překonal Rogera Federera.

08:48 – Karolína Muchová postoupila do semifinále US Open jako teprve čtvrtá Češka od roku 1993 a jako druhá po Heleně Sukové (1986) to dokázala ve stejné sezoně, co byla mezi čtyřkou nejlepších i na antukovém Roland Garros.

07:30 – Ben Shelton se stal nejmladším americkým semifinalistou na domácím US Open od roku 1992, kdy byl mezi kvartetem nejlepších Michael Chang.

06:29 – Ben Shelton na domácím US Open porazil 6:2, 3:6, 7:6, 6:2 krajana Francese Tiafoea, připsal si druhý skalp člena TOP 10 a postupem do semifinále překonal své grandslamové maximum z lednového Australian Open. O své největší finále si dvacetiletý Američan zahraje s Novakem Djokovičem (h2h 0:0).

02:55 – Karolína Muchová ve svém prvním čtvrtfinále na US Open přehrála jednoznačně 6:0, 6:3 Rumunku Soranu Cirsteaovou a potřetí v kariéře postoupila do semifinále grandslamu. V něm šestadvacetiletá finalistka letošního Roland Garros vyzve v odvetě za nedávné finále v Cincinnati domácí Coco Gauffovou