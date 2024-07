Tennis Tracker: Keysová se zranila a vzdala, do čtvrtfinále Wimbledonu postoupila Paoliniová

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 7. července?

Hlavní události

16:30 – Madison Keysová si v osmifinále Wimbledonu vypracovala náskok 5:2 se dvěma brejky v rozhodující sadě. Američanka si však zranila levé stehno, o vedení přišla a kvůli velmi omezenému pohybu za stavu 3:6, 7:6, 5:5 ze svého pohledu vzdala. Do čtvrtfinále tak postupuje Jasmine Paoliniová, která neměla před dvěma týdny na kontě ani jednu výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na trávě a nikdy předtím nepřešla první kolo Wimbledonu. Finalistka nedávného French Open se utká s Emmou Navarrovou, či Coco Gauffovou.

Další zprávy

19:35 – Donna Vekičová má na kontě pět travnatých finále na nejvyšším okruhu, ovšem do čtvrtfinále Wimbledonu překvapivě postoupila poprvé v kariéře až v letošním ročníku. Chorvatka v deštěm přerušované bitvě udolala 6:2, 1:6, 6:4 bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou, která prohrála i své třetí osmifinále v tomto dějišti. O své první grandslamové semifinále bude bojovat proti Lulu Sunové, nebo Emmě Raducanuové.

19:02 – Jannik Sinner si třetím rokem po sobě zahraje čtvrtfinále ve Wimbledonu. Aktuální lídr žebříčku si v osmifinále i díky odvráceným setbolům poradil 6:2, 6:4, 7:6 s Benem Sheltonem. O vyrovnání svého maxima a zároveň loňského výsledku v All England Clubu se popere s Grigorem Dimitrovem, nebo Daniilem Medveděvem. Více informací najdete v článku.

18:55 – Déšť trápí tenisty i pořadatele také v rámci nedělního dne. Program začal s dvouhodinovým zpožděním až po 14:00 našeho času a na venkovních dvorcích se kvůli další přeháňce opět nehraje. Tenisté se na kurty vrátí nejdříve v 19:30 SELČ.

18:15 – Tomáš Macháč se Zhizhen Zhangem došli na obou předchozích letošních grandslamech minimálně do čtvrtfinále, ale ve Wimbledonu dohráli již ve druhém kole. Česko-čínský tandem nestačil 6:7, 4:6 na nasazené argentinské duo Máximo González, Andrés Molteni.

17:35 – Carlos Alcaraz měl potíže i ve čtvrtém zápase v letošním ročníku Wimbledonu. Ve třetím kole, v němž byl tie-break od konce na turnaji, přežil pětisetovou bitvu s Francesem Tiafoem a další pětisetový duel mu hrozil v osmifinále s Ugem Humbertem. Loňský šampion nakonec zvítězil 6:3, 6:4, 1:6, 7:5 a ve čtvrtfinále narazí na Tommyho Paula, nebo krajana Roberta Bautistu. Více informací najdete v článku.

10:00 – Také v neděli se má tenisový fanoušek na co těšit, jelikož v All England Clubu budou probíhat další boje o postup do další fáze turnaje. Zřejmě nejatraktivnější duel obstará v mužské části Jannik Sinner, jenž z pozice světové jedničky vyzve v osmifinále Bena Sheltona, jemuž v žebříčku patří 14. místo. Ve hře bude také Španěl Carlos Alcaraz, který se bude muset popasovat s Ugem Humbertem z Francie.

Mezi ženami dojde na zajímavý souboj mezi finalistkou French Open Jasmine Paoliniovou a Madison Keysovou z USA. Skvělou podívanou slibuje i duel mezi Coco Gauffovou a Emmou Navarrovou.