Tennis Tracker: Krejčíková podruhé vyhrála singl i debl, Siniaková bude opět jedničkou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 17. září?

07:00 – Kateřina Siniaková se díky deblovému triumfu v San Diegu znovu po týdnu vrátí na post světové jedničky ve čtyřhře před Američanky Jessicu Pegulaovou a Coco Gauffovou. Do čela žebříčku se posune počtvrté v kariéře a celkově v něm zahájí 115. týden. Déle deblu vládly jen Martina Navrátilová (237 týdnů), Liezel Huberová (199), Cara Blacková (163), Lisa Raymondová (137) a Natasha Zverevová (124).

06:05 – Barbora Krejčíková po French Open 2021 dokázala podruhé v kariéře ovládnout dvouhru i čtyřhru na jednom turnaji. Také na 'pětistovce' v San Diegu ovládla debl se svou krajankou Kateřinou Siniakovou, ve finále nejvýše nasazené Češky porazily 6:1, 6:4 domácí pár Danielle Collinsová a Coco Vandewegheová, jež odehrála poslední zápas kariéry, a udělaly rázný krok ke startu na Turnaji mistryň.

05:45 – Ashlyn Kruegerová vyhrála hůře obsazený turnaj WTA 250 v japonské Ósace a slaví svůj premiérový triumf. Ve finále sebevědomě hrající devatenáctiletá Američanka porazila po odvrácení setbolu v závěru utkání 6:3, 7:6 nejvýše nasazenou Číňanku Lin Zhu. Ve světovém žebříčku se posune poprvé do TOP 100.

04:36 – Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA 500 v americkém San Diegu, kam dorazila se šňůrou čtyř porážek. Sedmadvacetiletá Češka ve svém celkově 11. finále porazila 6:4, 2:6, 6:4 domácí Sofii Keninovou a získala druhý letošní a celkově sedmý titul. Na triumf navíc zaútočí ještě ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou.