Tennis Tracker: Krejčíková, Siniaková a Kovačková dostaly ocenění za tituly ve Wimbledonu

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 18. července?

14:30 – Rebecca Šrámková vyřadila v Budapešti nasazenou trojku Číňanku Xiyu Wang. Sedmadvacetiletá slovenská hráčka zvítězila 7:6, 6:3 a postoupila do svého největšího letošního čtvrtfinále.

14:00 – Francouz Arthur Fils pokračuje v Hamburku v dobré formě a druhý rok v řadě na zdejší antukové pětistovce postoupil do čtvrtfinále. Pátý nasazený porazil Lasla Djereho 7:6, 6:2 a proti Holgru Runemu nebo Marcu Trungellitimu zabojuje o obhájení loňského semifinále.

12:38 – Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě tenistku Barboru Krejčíkovou, která triumfovala v ženské dvouhře, vítězku ženské čtyřhry Kateřinu Siniakovou a šampionku soutěže do 14 let Janu Kovačkovou. Ocenil je za tituly ve Wimbledonu.

11:18 – Čtyři dny po obhajobě Wimbledonu je Carlos Alcaraz znovu v tréninkovém procesu. Na olympijské hry se momentálně připravuje na antuce doma ve Španělsku, do Paříže odcestuje v pondělí.

10:43 – Stefanos Tsitsipas promluvil o nadcházející olympiádě, ze které by rád přivezl medaili. Pro 25letého Řeka by to byl splněný sen, celý rozhovor s ním si můžete přečíst v článku.

07:40 – Karolína Muchová si o první semifinálovou účast od loňského US Open zahraje na antuce v Palermu s Astrou Sharmaovou. Australanka, které patří ve světovém žebříčku 151. místo, porazila ve 2. kole krajanku Ajlu Tomljanovicovou 6:4, 3:6, 6:1. S Muchovou, která je na Sicílii nasazená jako číslo dvě, se utkají poprvé.