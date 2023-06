Tennis Tracker: Kvitová je nejstarší hráčkou, která se v Berlíně utká o titul

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 25. června?

06:10 – Petra Kvitová je vůbec nejstarší hráčkou v historii, která se dostala na turnaji v Berlíně do finále. Zároveň je druhou hráčkou, která postoupila do finále na této akci poté, co překročila hranici 30 let. V roce 1985 se to povedlo Chris Evertové.

06:00 – Nedělní program bude ve znamení finálových bojů na travnatých dvorcích. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu si to ve finále rozdá Carlos Alcaraz s Australanem Alexem De Minaurem. V německém Halle bude o titul hrát Andrej Rubljov s Alexanderem Bublikem. Co se týče ženských turnajů, zde by měli zbystřit především čeští fanoušci. Zatímco v Berlíně o celkový triumf zabojuje Petra Kvitová proti Donně Vekičové, v Birminghamu o svůj 7. titul bude hrát Barbora Krejčíková, jež vyzve Jelenu Ostapenkovou.