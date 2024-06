Tennis Tracker: Lehečka přijde o Wimbledon, Murray na domácí generálce po pár gamech vzdal

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 19. června?

Hlavní události

18:21 – Jiří Lehečka už několik týdnů bojuje s únavovou zlomeninou obratle a po French Open přijde i o slavný Wimbledon. Nejlepší Čech v žebříčku ATP odehrál poslední soutěžní zápas na začátku května v Madridu, kde skrečoval své premiérové semifinále na turnajích Masters.

Sestřih utkání Struff - Darderi

Jan-Lennard Struff porazil na domácím turnaji v Halle v prvním vzájemném zápase Luciana Darderiho po bitvě a využití až desátého mečbolu 6:7, 7:5, 7:6 Německý tenista, který na zdejším podniku startuje pravidelně od roku 2008, se o překonání zdejšího maxima utká s šestým nasazeným Stefanosem Tsitsipasem.

Struff porazil Darderiho až po využití 10. mečbolu. Livesport

Sestřih utkání Berrettini - Michelsen

Matteo Berrettini začal svůj třetí start na turnaji v Halle výhrou nad Alexem Michelsenem. Amerického kvalifikanta porazil v premiérovém vzájemném zápase 7:6, 6:2. Bývalý šestý hráč světa si o čtvrtfinále zahraje proti Marcosu Gironovi.

Berrettini porazil Michelsena ve bez ztráty setu. Livesport

18:17 – Andy Murray neprožívá povedenou přípravu na domácí Wimbledon. Dvojnásobný šampion nejslavnějšího turnaje prohrál ve Stuttgartu hned první zápas a na domácí půdě v londýnském Queen's Clubu kvůli problémům se zády za stavu 1:4 vzdal ve druhém kole Jordanovi Thompsonovi. Australan se ve čtvrtfinále utká s Milosem Raonicem, nebo Taylorem Fritzem.

Další zprávy

19:21 – Kvůli kluzkému povrchu byl ukončen středeční program na travnaté pětistovce v Berlíně. Kateřina Siniaková tak bude skvěle rozehraný duel druhého kola (vede 5:3) s nasazenou šestkou Qinwen Zheng dohrávat až ve čtvrtek. Zápas Markéty Vondroušové s Annou Kalinskou byl odložen už před pár hodinami.

18:44 – Daniil Medveděv překvapivě dohrál na prestižní travnaté pětistovce v Halle už ve druhém kole. Předloňský finalista podlehl po více než dvou hodinách boje 3:6, 6:2, 6:7 Zhizhen Zhangovi, přestože v rozhodující sadě vedl o brejk a v tie-breaku měl náskok tří bodů. Číňan, který zapsal svůj třetí kariérní skalp TOP 10, si o své teprve druhé semifinále zahraje s Christopherem Eubanksem (H2H 0:0).

18:26 – Linda Nosková bude v Berlíně usilovat o své premiérové čtvrtfinále na travnatých dvorcích. Její soupeřkou bude nasazená Ons Jabeurová (H2H 1:1), finalistka posledních dvou ročníků Wimbledonu si v dohrávce úvodního kola poradila 6:4, 7:6 s Xinyu Wang.

17:52 – Alexander Bublik loni ovládl podnik v Halle a získal zde svůj největší titul. Letos končí sedmý nasazený už po svém druhém zápase. Kazašský tenista nestačil 6:7, 6:4, 3:6 na Christophera Eubankse, který od minulého roku zaznamenává na travnatém povrchu své nejlepší výsledky.

17:38 – Sebastian Korda vyřadil v londýnském Queen's Clubu světovou desítku Grigora Dimitrova 6:4, 3:6, 7:5 a ujal se vedení ve vzájemné bilanci (H2H 2:1). Američana tak dělí jediná výhra od obhájení loňského semifinále.

16:30 – Kvůli dešti, který dnes trápí turnaj WTA 500 v Berlíně se zápasy Aryny Sabalenkové proti Darje Kasatkinové a Markéty Vondroušové s Annou Kalinskou přesouvají na zítřek.

16:20 – Arthur Fils navázal na skalp Tomáše Macháče a v Halle postoupil do svého prvního čtvrtfinále na trávě. Francouz si poradil bez ztráty setu 6:3, 6:4 i s domácím Dominikem Köpferem. O postup mezi nejlepší čtyřku se utká s vítězem duelu mezi Lorenzem Sonegem a domácí nasazenou dvojkou Alexanderem Zverevem.

16:08 – Martin Krumich byl dva body od postupu do druhého kola na antukovém challengeru ve francouzském Blois. Dvaadvacetiletý český tenista nakonec nestačil na domácího kvalifikanta Lucase Bouqueta, kterému podlehl po bitvě 6:7, 6:4, 6:7.

15:50 – Rinky Hijikata přehrál v londýnském Queen's Clubu Itala Mattea Arnaldiho ve dvou tie-breacích a postoupil do svého prvního čtvrtfinále na turnajích kategorie ATP 500. Australana v boji o postup mezi nejlepší čtyři vyzve vítěz duelu mezi Sebastianem Kordou a Grigorem Dimitrovem.

15:00 – Hynek Bartoň, který se do hlavní soutěže na challengeru v polské Poznani dostal z kvalifikace, prohrál jasně 2:6, 1:6 s šestým nasazeným Nickem Hardtem. Aktuálně 485. hráč světa si i přes prohru ve druhém kole připsal nejlepší letošní výsledek.

14:55 – Marie Bouzková se svojí parťačkou Sarou Sorribesovou v Birminghamu potvrdily roli favoritek proti britské dvojici Harriet Dartové a Maie Lumsdenové. Třetí nasazený pár zvítězil 7:5, 7:5 a postoupil do prvního čtvrtfinále po dvou měsících.

14:00 – Viktoria Azarenková zvládla na prestižně obsazeném turnaji v Berlíně první kolo proti kvalifikantce Zeynep Sonmezové. Světová devatenáctka porazila tureckou hráčku 6:3, 6:3 a prošla do čtvrtfinále. O postup do třetího zdejšího semifinále si zahraje proti Jeleně Rybakinové nebo Veronice Kuděrmetovové.

13:35 – Dalibor Svrčina v Poznani navázal na vítězství ve čtyřhodinové bitvě v prvním kole. Český tenista porazil Itala Gianlucu Magera 6:3, 6:4 a poprvé od března si zahraje ve čtvrtfinále challengeru.

12:55 – Pořadatelé nejslavnějšího tenisového turnaje Wimbledonu odhalili sedm z osmi divokých karet do hlavní soutěže pro muže i ženy.

Divoké karty muži:

Liam Broady (Brit.)

Jan Choinski (Brit.)

Jacob Fearnley (Brit.)

Arthur Fery (Brit.)

Billy Harris (Brit.)

Paul Jubb (Brit.)

Henry Searle (Brit.)

Divoké karty ženy:

Francesca Jonesová (Brit.)

Angelique Kerberová (Něm.)

Yuriko Lily Miyazakiová (Brit.)

Naomi Ósakaová (Jap.)

Ema Raducanuová (Brit.)

Heather Watsonová (Brit.)

Caroline Wozniacká (Dán.)

11:20 – Naomi Ósakaová, Emma Raducanuová a Caroline Wozniacká by měly ve Wimbledonu startovat díky divoké kartě. Podle twitterového profilu Tennis Weekly Podcast je už jasno o sedmi držitelkách karet z osmi.

11:00 – Jeden z nejlepších deblistů světa Horacio Zeballos nebude startovat na olympijských hrách. Trojka světového žebříčku se nedostala do argentinské nominace. "Je to rozhodnutí, které učinil kapitán a musím ho respektovat. Ale chtěl jsem být v Paříži, je to smutné," nechal se slyšet Zeballos, který na okruhu ATP pravidelně hraje se Španělem Marcelem Granollersem.