Tennis Tracker: Lehečka vyzve v Rotterdamu Hurkacze. Dallas i Cordóba znají poslední čtyřku

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 10. února?

07:19 – Podnik kategorie ATP 500 v Rotterdamu už je nalosovaný. Hned v první kole dojde na zajímavá střetnutí: vítěz Australian Open Jannik Sinner vyzve Botice van de Zandschulpa, zatímco na turnajovou čtyřku Poláka Huberta Hurkacze čeká Jiří Lehečka.

07:16 – Také v Dallasu už je známé semifinálové obsazení. Mezi nejlepší čtyřku se po páteční noci probojovali Ben Shelton, Marcos Giron a Adrian Mannarino. Právě poslední zmiňovaný Francouz měl "nejsnažší" úkol, neboť jeho soupeř James Duckworth během druhé sady za stavu 3:6, 1:3 skrečoval.

07:04 – Turnaj v Cordóbě zná složení obou semifinálových dvojic. Na argentinském podniku uvidí fanoušci hned trojici domácích hráčů. Čtvrtfinálový souboj se Španělem Jaume Munarem totiž zvládl úspěšně Facundo Bagnis, jenž zvítězil ve dvou setech 7:5 a 6:4. Podstatně jednodušší zápas prožila turnajová dvojka Sebastián Báez. 26. hráč světového žebříčku porazil po 66 minutách hry v derby Facunda Diaze Acostu 6:3 a 6:1.