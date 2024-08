Tennis Tracker: Linda Fruhvirtová se na US Open nekvalifikuje, Martincová je po operaci

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 20. srpna?

Hlavní události

07:57 – 29letá česká tenistka Tereza Martincová poprvé od roku 2016 neodletí do New Yorku a bude chybět na US Open, po němž loni tři měsíce nehrála vinou problémů s pravým zápěstím. Letos přijde minimálně o velkou část závěru sezony včetně posledního grandslamu roku kvůli operaci pravého kolena, s nímž dlouhodobě marně laborovala. "Vyzkoušela jsem všechny možné formy konzervativní léčby. Poslední kapkou bylo, když mi ani prášky nezabíraly a já nemohla bez bolesti ani chodit. Proto jsem se rozhodla pro artroskopickou operaci. Nevím, kdy přesně se vrátím, ale lepší dny se blíží," napsala aktuálně až 330. hráčka světa na Facebook.

05:15 – Linda Fruhvirtová utrpěla čtvrtou porážku v řadě a na třetím grandslamu v řadě neprojde kvalifikací. V boji o start na US Open 19letá Češka podlehla 6:3, 3:6, 3:6 rovněž trápící se bývalé světové desítce Kristině Mladenovicové z Francie, jež vstoupila vítězně do teprve druhé z posledních deseti akcí.

05:08 – Jannik Sinner se stal tři dny po oslavě 23. narozenin prvním italským vítězem turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati. Ve finále porazil 7:6, 6:2 domácího Francese Tiafoea, získal celkově 15. titul, z toho pátý v této sezoně a třetí z tisícovek, a po triumfu generálce na US Open si upevnil post světové jedničky.

Další zprávy

08:08 – Elina Avanesjanová si posledních 13 zápasů připsala 10. vítězství. Na úvod turnaje WTA 250 v mexickém Monterrey ruská rodačka nově reprezentující Arménii porazila 7:6, 6:1 Italku Elisabettu Cocciarettovou a na třetí pokus si připsala její skalp. Ve druhém kole vyzve šampionku z roku 2020 a letos nasazenou pětku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny (H2H 0:0).

06:21 – Camila Osoriová vstoupila do turnaje v mexickém Monterrey, kde si předloni zahrála jedno ze čtyř finále na okruhu WTA, výhrou 6:2, 7:6 nad Ajlou Tomljanovicovou. Zatímco Australanka od červnového postupu do finále v Birminghamu prohrála 6 ze 7 zápasů, Kolumbijka se může chystat na souboj o místo ve čtvrtfinále s druhou nasazenou Emmou Navarrovou z USA (H2H 0:0).