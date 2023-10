Tennis Tracker: Macháč ve Francii pokračuje na vítězné vlně, vyhrál podeváté v řadě

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 6. října?

12:17 – Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Ons Jabeurová zkompletovaly osmičku postupujících na letošní Turnaj mistryň v mexickém Cancúnu. Rozhodly o tom páteční porážky Marie Sakkariové a Jeleny Ostapenkové na akci WTA 1000 v Pekingu. Už dříve měly jistou účast Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Cori Gauffová, Jelena Rybakinová a Jessica Pegulaová.

12:14 – Ljudmila Samsonovová byla v osmifinále na WTA 1000 v Pekingu blízko vyřazení, ale ve čtvrtfinále žádné komplikace nepřipustila a za pouhých 66 minut deklasovala 6:3, 6:2 Jelenu Ostapenkovou. V semifinále vyzve vítězku souboje mezi světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou.

11:54 – Félixovi Augerovi-Aliassimemu se nedaří ukončit už déle než šest měsíců trvající krizi ani na asijském kontinentu. Bývalý šestý hráč světa nestačil na Masters v Šanghaji 6:7, 6:4, 3:6 hned na Mártona Fucsovicse a svou bilanci po skončení březnového Indian Wells si zhoršil na 3:11. Maďar se ve třetím kole utká s Franciscem Cerúndolem.

10:51 – Cori Gauffová pokračuje ve fenomenální jízdě, kterou zahájila už na začátku srpna. Ve čtvrtfinále na prestižní "tisícovce" v Pekingu přehrála 6:2, 6:4 Marii Sakkariovou, jež definitivně přišla o možnost startovat na letošním Turnaji mistryň a nebude dál stíhat Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou ani Ons Jabeurovou. Americká teenagerka vyhrála už 16 zápasů v řadě a o další finále se popere se svou neoblíbenou soupeřkou Igou Šwiatekovou.

Sestřih zápasu Maria Sakkariová – Cori Gauffová. Livesport

10:37 – Lorenzo Musetti překvapivě zakončil svou premiéru na Masters v Šanghaji hned po prvním zápase. Světová osmnáctka nestačila 3:6, 4:6 na 184. hráče pořadí Yu-Hsiou Hsua. Tchajwanský kvalifikant si připsal svůj nejcennější skalp a také teprve třetí výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. O osmifinále bude bojovat proti Hubertovi Hurkaczovi, či Thanasimu Kokkinakisovi.

10:22 – Marie Bouzková se Sarou Sorribesovou budou na WTA 1000 v Pekingu útočit na druhé společné finále. Česko-španělský tandem ve čtvrtfinále přetlačil 6:4, 7:6 Nicole Melicharovou-Martinezovou a Ellen Perezovou a v semifinále vyzve brazilské duo Ingrid Gamarraová Martinsová, Luisa Stefaniová.

09:48 – Holger Rune přerušil před týdnem v Pekingu hrozivou sérii sedmi porážek, ale žádné zlepšení nezaznamenal a z posledních devíti zápasů vyhrál jen jeden. Dánský supertalent ztroskotal při svém debutu na Masters v Šanghaji hned na úvodním protivníkovi, od trápícího se Brandona Nakashimy schytal potupného kanára a výprask 0:6, 2:6. Američan, který zapsal svou teprve třetí letošní vítěznou sérii, ve třetím kole vyzve Tomáse Martína Etcheverryho, nebo Zhizhena Zhanga.

Sestřih zápasu Brandon Nakashima – Holger Rune. Livesport

09:14 – Iga Šwiateková se na vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA 1000 v Pekingu pořádně nadřela. V úvodní sadě proti Caroline Garciaové neproměnila setbol, ve druhé neudržela vedení 4:1 s dvěma brejky v zádech a celkem třikrát se ocitla dva míčky od vyřazení. Světová dvojka ale vývoj nakonec otočila a zvítězila 6:7, 7:6, 6:1. O teprve druhé finále od triumfu na Roland Garros si polská tenistka zahraje s Mariou Sakkariovou, nebo Coco Gauffovou.

Sestřih zápasu Caroline Garciaová – Iga Šwiateková. Livesport

09:00 – "Jošihito se v prvním setu vrátil do hry a set zdramatizoval. Takové věci se mohou stát. Zisk prvního setu vám dodá sebevědomí do druhého. A možná i Jošihito měl pak ten pocit, že tvrdě dřel, aby získal první set a nakonec z toho nic neměl. A najednou cítil, že musí vylézt na hodně vysokou horu, aby zápas otočil. A právě to se mu možná dnes stalo," řekl Casper Ruud v Šanghaji po výhře nad Jošihitem Nišiokou.

Rozhovor s Casperem Ruudem po výhře nad Jošihitem Nišiokou Livesport

08:48 – Devátý hráč světa Casper Ruud zvládl svou premiéru na turnaji Masters 1000 v Šanghaji, Japonce Jošihita Nišioku porazil 7:5, 6:0 a oplatil mu loňskou porážku ze Soulu. Ve třetím kole se norský tenista střetne s Američanem Christopherem Eubanksem (h2h 1:1).

Sestřih zápasu Casper Ruud – Jošihito Nišioka Livesport

08:37 – Fábián Marozsán si po květnovém senzačním skalpu Carlose Alcaraze na antuce v Římě připsal i první výhru nad členem TOP 50 na tvrdém povrchu. Na Masters 1000 v Šanghaji dva dny před 24. narozeninami maďarský tenista porazil 6:3, 7:5 světovou jedenáctku Australana Alexe de Minaura.

06:51 – Tomáš Macháč ve Francii pokračuje na vítězné vlně. V noci ze čtvrtka na pátek porazil na halovém challengeru v Mouilleron-le-Captif 6:4, 7:6 domácího bývalého 36. singlistu a 2. deblistu světa Pierrea-Huguese Herberta, svou neporazitelnost protáhl včetně Davis Cupu na devět utkání a postupem do čtvrtfinále obhájil loňský výsledek. O místo v semifinále si týden před 23. narozeninami zahraje s Italem Lucou Nardim (h2h 1:1).

06:20 – Podle společnosti Opta a jejího pravděpodobnostího modelu je Iga Šwiateková největší favoritkou na zisk titulu z China Open 2023 (25 %).