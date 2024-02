Tennis Tracker: Martincová ve Francii otočila derby s Palicovou, porazila ji i podruhé

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 1. února?

14:22 – Linda Fruhvirtová na turnaji WTA 250 v thajském Hua Hin na svou první letošní výhru v hlavní soutěži nenavázala. Osmnáctiletá Češka v boji o místo ve čtvrtfinále nestačila na čínskou obhájkyni titulu Lin Zhu, které podlehla hladce dvakrát 2:6.

13:02 – Anna Karolína Schmiedlová skončila na turnaji v Hua Hin ve druhém kole. Nasazená slovenská tenistka nestačila na čínskou sousedku ze světového žebříčku Yafan Wang, které podlehla hladce 2:6, 4:6.

12:14 – Český souboj ve druhém kole halového turnaje ITF W75 ve francouzském Andrezieux-Boutheon vyhrála zkušenější Tereza Martincová. Nasazená šestka porazila devatenáctiletou Barboru Palicovou 4:6, 6:3, 6:2, vyhrála i druhý vzájemný duel a navázala na první letošní výhru v hlavní soutěži. Ve čtvrtfinále se utká s druhou nasazenou Švédkou Rebeccou Petersonovou, nebo Belgičankou Magali Kempenovou.

10:55 – Katie Volynetsová v thajském Hua Hin zdolala po takřka tříhodinovém boji 5:7, 6:2, 6:2 čtvrtou nasazenou Němku Tatianu Mariaovou a podruhé v kariéře a poprvé mimo domácí půdu postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. O vyrovnání svého maxima z loňského Austinu si dvaadvacetiletá Američanka zahraje se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou, nebo Číňankou Yafan Wang.

09:20 – Mezi ženami kralovala v tomto ohledu Marta Kosťuková, která na nedávném grandslamu v Melbourne zahrála 186 vítězných úderů.

06:42 – Daniil Medveděv má na kontě nejvíce vítězných úderů (289) v hlavní soutěži mužské dvouhry na Australian Open 2024.