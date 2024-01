Tennis Tracker: Martinez potvrdil skvělou bilanci proti Munarovi, porazil ho pošesté v řadě

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 30. ledna?

09:24 – 36letá Tatiana Mariaová i na třetím letošním turnaji zvládla své úvodní vystoupení, na podniku WTA 250 v thajském Hua Hin odstartovala hladkou výhrou 6:3, 6:1 nad nizozemskou kvalifikantkou Arianne Hartonovou. O obhájení loňského čtvrtfinále si čtvrtá nasazená Němka zahraje s Američankou Katie Volynetsovou, nebo Slovinkou Tamarou Zidanšekovou.

06:00 – Na turnaji ve francouzském Montpellier bylo k vidění utkání mezi Jaume Munarem a Pedro Martinezem. Přesto, že na žebříčku figuruje o 24 pozic výše Munar, jeho španělský protivník potvrdil, že se mu na něj daří. Martinez svého krajana porazil 6:4, 7:6 a připsal si proti němu již šestou výhru v řadě, přičemž celkovou bilanci ve vzájemných soubojích vylepšil na 7-1.