Tennis Tracker: Medveděv si smlsnul na krajanovi Rubljovovi už potřetí v roce 2023

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 14. listopadu?

07:58 – Zatímco ve čtyřhře se Zdeněk Kolář dostává do závěrečných kol a sbírá trofeje, ve dvouhře se mu nedaří. Na challengeru v japonském Kóbe podlehl v úvodním kole 4:6. 6:7 Tchajwanci Jasonu Jungovi, utrpěl šestou porážku v řadě a prohrál 9 z 10 posledních zápasů.

06:33 – Díky vítězství na Turnaji mistrů v Turíně se Daniil Medveděv stal po Novaku Djokovičovi teprve druhým hráčem, který porazil Andreje Rubljova třikrát v jednom kalendářním roce na turnajích ATP.