Tennis Tracker: Menšík je nejmladším hráčem ve 3. kole US Open od roku 1990

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 31. srpna?

07:18 – Sedmnáctiletý Jakub Menšík se postupem do třetího kola US Open zařadil mezi české legendy. Ještě před oslavou 20. narozenin se takhle daleko na grandslamu dostali z mužů jen Ivan Lendl, Karel Nováček a Tomáš Berdych. Pouze Menšíkovi nebylo ještě ani 18 let.

05:25 – Petra Kvitová bude po čtyřech letech chybět ve 3. kole US Open. Ve svém druhém letošním vystoupení nestačila i kvůli 39 nevynuceným chybám na dvojnásobnou finalistku Caroline Wozniackou, které podlehla 5:7, 6:7. Dánka si proti světové jedenáctce připsala první skalp hráčky TOP 100 necelý měsíc po návratu po více než tříleté mateřské pauze.

05:19 – 17letý Jakub Menšík si ve třetím kole US Open zahraje poprvé proti hráči TOP 50, v boji o místo v osmifinále vyzve domácí světovou devítku Taylora Fritze. Americký favorit ve druhém kole deklasoval 6:1, 6:2 a 6:2 peruánského antukáře Juana Pabla Varillase.

04:22 – Ve spodní polovině pavouka dvouhry mužů na US Open skončil už třetí z pěti zástupců TOP 10. Po Holgeru Runemu a Stefanosi Tsitsipasovi je ze hry venku také také pátý hráč světa Casper Ruud, norský favorit ve druhém kole podlehl 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6 Číňanu Zhizhenu Zhangovi, ani na 10. letošním turnaji mimo antuku nevyhrál víc jak jeden zápas a v New Yorku neobhájí loňské finále.

04:16 – Jakub Menšík na US Open pokračuje v úspěšné premiéře na grandslamovém turnaji. Ve druhém kole sedmnáctiletý český talent porazil v souboji dvou úspěšných kvalifikantů a debutantů na hlavním okruhu 3:6, 6:2, 7:6 a 6:3 o pět let staršího Francouze Titouana Drogueta, jako nejmladší od roku 1990 v New Yorku postoupil do třetího kola a zajistil si posun do TOP 150, v níž bude jediným zástupcem pod 19 let. O postup do osmifinále si zahraje s Taylorem Fritzem, nebo Juanem Pablem Varillasem.

04:11 – Karolína Plíšková si připsala první grandslamovou výhru ve čtyřhře od Roland Garros 2021. Na US Open s Chorvatkou Donnou Vekičovou na úvod zdolaly 6:4, 6:7 a 6:3 italsko-japonské duo Lucia Brozettiová a Eri Hozumiová.

04:05 – Ajla Tomljanovicová na US Open oslavila vítězstvím svůj první letošní zápas po dlouhé pauze zaviněné zraněním kolena, k zápasu druhého kola proti světové čtyřce Jeleně Rybakinové ale nenastoupila. "Mrzí mě, že se musím odhlásit, ale moje tělo se ještě potřebuje přizpůsobit vysoké intenzitě. Jsem pyšná na práci, kterou jsme tu odvedly, ale bylo to příliš brzy," oznámila třicetiletá Australanka.

03:59 – Adam Pavlásek, který se druhou sezonou specializuje na čtyřhru, si v 28 letech připsal první výhru na US Open. Zatímco ve dvouhře skončil v letech 2015 a 2018 v prvním kole kvalifikace, při deblové premiéře slaví po boku Ariela Behara. Česko-uruguayský tandem na úvod udolal 6:3. 6:7, 7:6 (10:8) rakousko-nizozemskou dvojici Philipp Oswald a Botic Van de Zandschulp.

03:54 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vykročily za obhajobou titulu na US Open výhrou 6:7, 6:1, 6:4 nad japonsko-americkou dvojicí Makoto Ninomijaová a Sabrina Santamariaová a připsaly si teprve druhou výhru od březnového triumfu v Indian Wells. Ve druhém kole se nejvýše nasazené Češky utkají s krajankami Barborou Strýcovou a Markétou Vondroušovou.

03:47 – Tommy Paul na domácím US Open poprvé v kariéře vyhrál zápas, v němž prohrával 0:2 na sety. Šestadvacetiletý Američan porazil Romana Safjullina 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3 a postupem do 3. kola vyrovnal svůj nejlepší výsledek na newyorském grandslamu z loňského roku. O jeho překonání si zahraje se Španělem Alejandrem Davidovichem.

03:38 – Díky chráněnému žebříčku startující Jiří Veselý na US Open zdolal v pěti setech i svého druhého soupeře. Světovou dvacítku Francisca Cerúndola z Argentiny porazil po více než čtyřech hodinách 7:6, 6:2, 3:6, 2:6 a 7:6, získal první skalp hráče TOP 20 od loňského února, navázal na svou první newyorskou výhru od roku 2016 a postupem do 3. kola vyrovnal nejlepší výsledek z ročníku 2015. O osmifinále, kterým by vyrovnal své grandslamové maximum z Wimbledonu 2016 a 2018, si třicetiletý Čech zahraje s Chorvatem Bornou Gojem.