Tennis Tracker: Menšík se odhlásil z generálky na US Open, Klimovičová v Kolumbii dohrála

Jakub Menšík formu před US Open nenašel

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 13. srpna?

Hlavní události

11:45 – Jakub Menšík už před obhajobou třetího kola na US Open žádný zápas neodehraje. Osmnáctiletý Čech se po nezdarech v kvalifikacích turnajů Masters 1000 v Montrealu a Cincinnati odhlásil z podniku ATP 250 ve Winston Salemu. Před přesunem na poslední grandslam sezony do New Yorku tak absolvoval na tvrdém povrchu pouze tři utkání s bilancí 1:2.

05:01 – Alexei Popyrin v Montrealu dotáhl svůj životní turnaj až na vrchol. Pětadvacetiletý Australan si v Kanadě došel pro třetí titul a první z turnajů Masters 1000, na nichž byl až dosud jen jednou ve čtvrtfinále. Ve finále porazil 6:2, 6:4 Rusa Andreje Rubljova. Více informací najdete v článku

Sestřih zápasu

Alexei Popyrin vyhrál první finále na Masters Livesport

Rozhovor s Alexeiem Popyrinem Livesport

04:54 – Linda Klimovičová skončila na turnaji WTA 125k v kolumbijské Barranquille hned v prvním kole. Dvacetiletá Češka v premiérovém vystoupení v roli členky TOP 200 nestačila na osmou nasazenou Francouzku Elsu Jacquemotovou a prohrála 0:6, 6:4, 3:6.

Další zprávy

04:57 – Jessica Pegulaová si ve 30 letech odbyla úspěšnou premiéru v roli obhájkyně titulu. Na Canadian Open v Torontu zopakovala loňský triumf z Montrealu, když ve finále zdolala 6:3, 2:6, 6:1 krajanku Amandu Anisimovovou a získala celkově 6. trofej, z toho třetí na podniku WTA 1000. Více informací najdete v článku

06:37 – Rychlý průběh mělo druhé utkání Masters 1000 v Cincinnati. Rus Karen Chačanov v něm ve dvou setech za hodinu a pět minut porazil Argentince Francisca Cerúndola 6:0 a 6:3.