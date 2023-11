Tennis Tracker: Méty a Sofii čekají čtvrtfinálové duely, do boje jde pět Francouzů

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 9. listopadu?

06:59 – Dva turnaje kategorie ATP 250 poznají dnes své semifinalisty. Čtvrtfinálové boje čekají tenisty v Métách a Sofii. Ve Francii tvoří dvě dvojice kvarteto domácích tenistů, zatímco v Bulharsku budou vedle dvou Maďarů usilovat o postup mezi elitní čtyřku i Brit Jack Draper či Francouz Adrian Mannarino.

01:00 – Kanadské tenistky na úvod finálového turnaje BJK Cupu v Seville nakonec porazily domácí Španělky 3:0. Bod ze čtyřhry vydolovaly Eugenie Bouchardová s Gabrielou Dabrowskou, které zdolaly 6:3, 7:5 pár Rebeka Masárová a Sara Sorribesová.