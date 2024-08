Tennis Tracker: Michelsen unikl diskvalifikaci, US Open zná los deblových soutěží

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje v pondělí 26. srpna?

Hlavní události

09:04 – Mužský tenis v sobotu zaznamenal další kontroverzi. Alex Michelsen ve finále domácího turnaje ATP 250 ve Winston-Salemu napálil po 14 minutách za stavu 0:4 z frustrace míček směrem do publika a zasáhl jednu z divaček. Podle pravidel měl být diskvalifikovaný a sám si to hned moc dobře uvědomoval.

Umpireová rozhodčí Aurelie Tourteová ale po kontrole zdravotní stavu fanynky udělila Američanovi pouze varování a souboj o titul předčasně ukončen nebyl. Nicméně Ital Lorenzo Sonego pokračoval v suverénním vystoupení a po výhře 6:0, 6:3 počtvrté v kariéře ovládl podnik ATP.

08:26 – Početnější zastoupení má český tenis jako obvykle v soutěži deblistek. Kateřina Siniaková se s Američankou Taylor Townsendovou pokusí navázat na triumf z Wimbledonu a třeba si už zajistit i start na Turnaji mistryň. Marie Bouzková se představí s tradiční španělskou spoluhráčkou Sarou Sorribesovou, čerstvá šampionka z Monterrey Linda Nosková bude s Ruskou Dianou Šnajderovou navazovat na semifinále z tisícovky v Cincinnati, a Anna Sisková si zahraje po boku Britky Mayi Lumsdenové. Los čtyřhry žen

08:15 – V neděli večer byly den před pondělním startem US Open rozlosovány soutěže deblistů. Ve čtyřhře mužů se představí dva čeští zástupci Adam Pavlásek po boku Chorvata Ivana Dodiga a Tomáš Macháč s Číňanem Zhizhen Zhangem, s nímž se letos dostal do semifinále Australian Open či čtvrtfinále Roland Garros. Los čtyřhry mužů

Další zprávy

11:21 – Dalibor Svrčina odstartoval své působení na challengeru v Číně vítězstvím 6:2, 7:6 nad Tristanem Lamasinem a vylepšil svou nelichotivou bilanci v probíhající sezoně na 18:19. O pátou letošní čtvrtfinálovou účast na challengerech se utká s nasazeným Marcem Polmansem, nebo kvalifikantem Josukem Takahašim.

08:43 – Poprvé od roku 2007 a soubojů Sereny Williamsové s Hustine Heninovou se na třetím grandslamu po sobě utkají dvě stejně soupeřky. Italka Jasmine Paoliniová a Kanaďanka Bianca Andreescuová (H2H 2:0) se po Roland Garros a Wimbledonu střetnou také na US Open. Zatímco na pařížské antuce a londýnské trávě zvítězila Italka a dotáhla to senzačně vždy až do finále, Kanaďanka je na newyorském hardu šampionkou z roku 2019.