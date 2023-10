Tennis Tracker: Močizuki si buduje renomé, jako čtvrtý Japonec získal doma cenný skalp

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 20. října?

10:44 – Kateřina Siniaková se krátce po výhře ve druhém kole turnaje v Nanchangu dočkala postupu do semifinále. Bez boje ji pustila do další fáze Němka Laura Siegemundová, jež ze soutěže odstoupila. Česká tenistka si o druhé finále během dvou týdnů zahraje s Leylah Fernandezovou, s níž v neděli prohrála zápas o titul v Hongkongu, nebo s Aliaksandrou Sasnovičovou.

10:00 – Tomáš Macháč si ve čtvrtek na halovém turnaji ATP 250 ve Stockholmu připsal cenný skalp Stana Wawrinky. Ke zlomovému brejku ve druhém setu si pomohl i fiftýnem, který vybojoval parádní obranou. Ve výměně se udržel také díky úderu svou slabší levou rukou a zasloužil si potlesk i od trojnásobného grandslamového šampiona.

09:43 – Félix Auger-Aliassime v Tokiu poprvé od březnového Indian Wells a následné šňůry 12 nepovedených turnajů vyhrál dva zápasy po sobě, ve čtvrtfinále si ale připsal další nečekaný neúspěch. Kanadský tenista prohrál 1:6, 4:6 s Marcosem Gironem, který zvítězil až ve čtvrtém vzájemném souboji, navázal na skalp Caspera Ruuda, včetně kvalifikace vyhrál pátý zápas v řadě a poprvé postoupil do semifinále turnaje ATP 500. O vyrovnání svého maxima ze San Diega 2022 si třicetiletý Američan zahraje s krajanem Benem Sheltonem (h2h 1:0).

08:37 – "Byl to rozhodně velmi těžký zápas, protože trochu foukalo a já si zvykala na tento kurt. Obě jsme bojovaly a já jsem moc šťastná, že jsem postoupila dál," radovala se Kateřina Siniaková po výhře nad Varvarou Gračovovou.

Rozhovor s Kateřinou Siniakovou po výhře nad Varvarou Gračovovou Livesport

08:26 – Leylah Fernandezová po triumfu v Hongkongu pokračuje na vítězné vlně i proti domácím outsiderkám v Nanchangu. Hráčku ze třetí světové stovky Xiaodi You přehrála 6:4, 6:1, vyhrála sedmý zápas po sobě a postoupila do čtvrtfinále. V něm se kanadská tenistka střetne ještě v pátek večer s Aliaksandrou Sanovičovou (h2h 0:1).

07:51 – Světová devatenáctka Ben Shelton na turnaji ATP 500 v Tokiu porazil v již třetím letošním vzájemném souboji 7:6, 6:3 Tommyho Paula a postupem do semifinále vyrovnal své maximum na hlavním okruhu z letošního US Open. O premiérové finále si jednadvacetiletý Američan zahraje s dalším krajanem Marcosem Gironem, nebo Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.

06:45 – Kateřina Siniaková na turnaji WTA 250 v Nanchangu porazila v deštěm odloženém utkání druhého kola 6:4, 6:3 Varvaru Gračovovou a v Číně postoupila potřetí během čtyř týdnů do čtvrtfinále. V něm by měla čerstvá finalistka z Hongkongu vyzvat ještě dnes Němku Lauru Siegemundovou (h2h 2:0).

Sestřih zápasu Varvara Gračovová – Kateřina Siniaková Livesport

06:07 – Šintaro Močizuki je teprve čtvrtým Japoncem v tenisové historii, který na domácí půdě porazil hráče elitní desítky. Člen až třetí stovky žebříčku sbírá v domácí metropoli své vůbec první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a po skalpu Američana Taylora Fritze (10.) se ve čtvrtfinále utká s Alexejem Popyrinem.