Tennis Tracker: Muchová je poprvé v semifinále US Open, Shelton poprvé v kariéře

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 6. září?

06:29 – Ben Shelton na domácím US Open porazil 6:2, 3:6, 7:6, 6:2 krajana Francese Tiafoea, připsal si druhý skalp člena TOP 10 a postupem do semifinále překonal své grandslamové maximum z lednového Australian Open. O své největší finále si dvacetiletý Američan zahraje s Novakem Djokovičem (h2h 0:0).

02:55 – Karolína Muchová ve svém prvním čtvrtfinále na US Open přehrála jednoznačně 6:0, 6:3 Rumunku Soranu Cirsteaovou a potřetí v kariéře postoupila do semifinále grandslamu. V něm šestadvacetiletá finalistka letošního Roland Garros vyzve v odvetě za nedávné finále v Cincinnati domácí Coco Gauffovou