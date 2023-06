Tennis Tracker: Na French Open dojde na očekávaný duel mezi Alcarazem a Djokovičem

Livesport / Tenisportal / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 9. června?

07:30 – V rámci 13. hracího dne letošního ročníku French Open se rozhodne o tom, kdo bude bojovat o titul v nedělním finále. V semifinále dojde na očekávaný šlágr mezi největším favoritem Carlosem Alcarazem a dvojnásobným šampionem Novakem Djokovičem, který útočí na rekordní 23. grandslamovou trofej. O druhé místo ve finále se utkají loňský finalista Casper Ruud a Alexander Zverev.

Přehled zápasu Alcaraz – Djokovič (14:45)