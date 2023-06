Tennis Tracker: Na French Open jsou k vidění první čtvrtfinále, do hry jde Alcaraz i Djokovič

Livesport / Tenisportal

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 6. června?

13:30 – Jiří Lehečka začal na challengeru v Prostějově výhrou 6:3, 6:4 nad outsiderem a až 222. hráčem světa Nickem Hardtem, ovšem v utkání čelil více brejkbolům (11) než soupeř (8). Ve druhém kole se nejvýše nasazený střetne s Jellem Selsem, nebo Marianem Navonem.

12:58 – Marie Bouzková se Španělkou Sarou Sorribesovou, které postoupily do čtvrtfinále French Open po kontroverzní diskvalifikaci soupeřek, další vítězství nepřidaly. Česko-španělský tandem prohrál 5:7, 3:6 souboj o semifinále s nasazenými šestkami Nicole Melicharovou-Martinezovou a Ellen Perezovou.

12:50 – Karolína Muchová pokračuje ve svém nejlepším vystoupení na French Open. Na pařížské antuce už potřetí vylepšila své maximum a její parádní tažení neskončilo ani na rozjeté Anastasii Pavljučenkovové. Finalistku předloňského ročníku přehrála 7:5, 6:2 a postoupila do svého prvního semifinále od Australian Open 2021. O premiérové grandslamové finále bude bojovat proti Aryně Sabalenkové, nebo Elině Svitolinové. Více informací v článku.

12:00 – Jakub Menšík narazil na druhém turnaji v řadě na Nicholase Davida Ionela. Zatímco v Tunisu potřeboval na postup přes tři hodiny, na challengeru v Prostějově přehrál Rumuna snadno 6:2, 6:3. O čtvrtfinále si zahraje šampion nedávného challengeru v Praze s Facundem Bagnisem, nebo Michaelem Geertsem.

06:30 – V rámci desátého hracího dne letošního ročníku French Open jsou na programu první čtvrtfinále. Poslední česká naděje Karolína Muchová se utká s předloňskou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou, Elina Svitolinová vyzve Arynu Sabalenkovou, největší favorit Carlos Alcaraz nastoupí proti finalistovi z roku 2021 Stefanosovi Tsitsipasovi a dvojnásobný šampion Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na rekordní 23. grandslamovou trofej proti Karenovi Chačanovovi.