Tennis Tracker: Na Wimbledonu o čtvrtfinále bojuje Djokovič, Šwiateková postupuje

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 9. července?

21:40 – Elina Svitolinová si zahraje čtvrtfinále i na druhém grandslamu po mateřské pauze, po nedávném French Open se dokázala mezi osmičku nejlepších probojovat také ve Wimbledonu. Ukrajinka udolala z manka setu a brejku 2:6, 6:4, 7:6 bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou, se kterou prohrála všech pět předchozích soubojů. O vyrovnání wimbledonského i grandslamového maxima se utká s aktuální lídryní žebříčku Igou Šwiatekovou.

Statistiky utkání. Livesport

21:27 – Iga Šwiateková se nemusela dočkat svého prvního čtvrtfinále ve Wimbledonu ani letos. Majitelka čtyř grandslamových trofejí byla v osmifinálovém souboji bývalých šampionek místní juniorky s Belindou Bencicovou dvakrát jediný míček od vyřazení. Světová jednička však oba mečboly zlikvidovala a po vítězství 6:7, 7:6, 6:3 zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech majorech.

Statistiky utkání. Livesport

18:30 – Jannik Sinner si ve Wimbledonu stejně jako loni zahraje čtvrtfinále, ve kterém před rokem nedotáhl vedení 2:0 na sety proti pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi. Osmý nasazený si v neděli poradil 7:6, 6:4, 6:3 s Danielem Galánem, který absolvoval své první osmifinále na grandslamech. O první semifinále na majorech bude Ital usilovat proti Romanovi Safiullinovi.

18:00 – Andrej Rubljov si pořádně zkomplikoval postup do svého prvního čtvrtfinále ve Wimbledonu, kterým zkompletoval účasti mezi nejlepší osmičkou na všech čtyřech grandslamech. Sedmý hráč světa byl už ve třetí sadě dva míčky od vítězství a ve čtvrtém setu nevyužil dva mečboly a nedotáhl vedení v tie-breaku. Osm zápasů neporaženého Alexandera Bublika, kterému oplatil prohru z finále generálky v Halle, nakonec zdolal 7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4. Ve čtvrtfinále ho čeká Novak Djokovič, nebo Hubert Hurkacz.

Statistiky utkání. Livesport

17:30 – Roman Safiullin pokračuje letos ve Wimbledonu, kde poprvé přešel přes druhé kolo grandslamů, v životním turnaji. Pětadvacetiletý Rus se potřetí v řadě vzepřel papírovým předpokladům, přehrál 3:6, 6:3, 6:1, 6:3 bývalého semifinalistu Denise Shapovalova a poprvé v sezoně postoupil do čtvrtfinále. V něm vyzve Jannika Sinnera, nebo Daniela Galána.

17:15 – Marie Bouzková absolvovala v neděli ve Wimbledonu neúspěšné osmifinálové derby s Markétou Vondroušovou, ale v dalším už si vítězství uniknout nenechala. Po boku Sary Sorribesové přehrála v prvním kole čtyřhry 6:4, 6:4 krajanku Lindu Noskovou a Číňanku Xiyu Wang.

16:42 – Sára Bejlek podlehla ve finále na antukové akci W40 v Nizozemsku 6:7, 4:6 domácí Arantxe Rusové. Sedmnáctiletá Češka tak stále čeká na svůj první letošní a celkově pátý triumf mezi ženami.

15:30 – Markéta Vondroušová se ve čtvrtfinále Wimbledonu utká se světovou čtyřkou Jessicou Pegulaovou. Američanka ve svém prvním osmifinále na trávě v All England Clubu smetla 6:1, 6:3 z předchozího kola unavenou a s puchýři na chodidle bojující Ukrajinku Lesju Curenkovou.

Statistiky utkání. Livesport

15:05 – Grigor Dimitrov ve třetím kole Wimbledonu nedal šanci Francesi Tiafoeovi. V dnešní dohrávce vyhrál všech pět gamů, ztratil v nich jen pět fiftýnů a zvítězil jednoznačně 6:2, 6:3, 6:2. V pondělním osmifinále se bulharský semifinalista z roku 2014 střetne s dánským mladíkem Runem.

14:42 – Mirra Andrejevová se i na druhém grandslamu dostala z kvalifikace do třetího kola a při debutu ve Wimbledonu, kde vůbec poprvé v kariéře hraje turnaj na trávě, je dokonce už v osmifinále. Mezi šestnáctku nejlepších se 16letá Ruska dostala po výhře 6:2, 7:5 nad krajankou Anastasií Potapovovou. O čtvrtfinále si zahraje s Američankou Keysovou.

14:25 – Markéta Vondroušová ve Wimbledonu zdolala 2:6, 6:4, 6:3 krajanku a loňskou čtvrtfinalistku Marii Bouzkovou a podruhé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamu. V něm bývalá finalistka Roland Garros vyzve Jessicu Pegulaovou, nebo Lesju Curenkovou. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

14:00 – Barbora Strýcová na svém posledním Wimbledonu pokračuje už jen ve čtyřhře žen. V mixu s Mexičanem Santiagem Gonzálezem vypadli hned v prvním kole, v němž podlehly 4:6, 6:3, 7:10 indonésko-nizozemské dvojici Aldila Sutjiadiová a Matwé Middelkoop.

09:30 – Zajímavý primát si proti španělskému tenistovi Davidocichovi připsal Holger Rune. Stal se vůbec prvním skandinávským hráčem, který dokázal na Wimbledonu vyhrát pětisetový duel před dovšením 21 let.

06:00 – V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se odehraje první polovina osmifinálových duelů. O místo ve čtvrtfinále se v českém derby utkají Markéta Vondroušová s loňskou čtvrtfinalistkou Marií Bouzkovou. Sedminásobný šampion, vítěz posledních čtyř ročníků a největší favorit Novak Djokovič nastoupí proti Hubertovi Hurkaczovi. Světová jednička Iga Šwiateková bude čelit Belindě Bencicové.

Preview utkání Hurkacz – Djokovič (18:00)

Preview utkání Šwiateková – Bencicová 16:30