Tennis Tracker: Na Wimbledonu se o čtvrtfinále porve Djokovič či Šwiateková

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 9. července?

06:00 – V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se odehraje první polovina osmifinálových duelů. O místo ve čtvrtfinále se v českém derby utkají Markéta Vondroušová s loňskou čtvrtfinalistkou Marií Bouzkovou. Sedminásobný šampion, vítěz posledních čtyř ročníků a největší favorit Novak Djokovič nastoupí proti Hubertovi Hurkaczovi. Světová jednička Iga Šwiateková bude čelit Belindě Bencicové.

Preview utkání Hurkacz – Djokovič (18:00)

Preview utkání Šwiateková – Bencicová 16:30