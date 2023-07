Tennis Tracker: Na Wimbledonu se o čtvrtfinále porvou Djokovič či Šwiateková

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 9. července?

16:42 – Sára Bejlek podlehla ve finále na antukové akci W40 v Nizozemsku 6:7, 4:6 domácí Arantxe Rusové. Sedmnáctiletá Češka tak stále čeká na svůj první letošní a celkově pátý triumf mezi ženami.

15:30 – Markéta Vondroušová se ve čtvrtfinále Wimbledonu utká se světovou čtyřkou Jessicou Pegulaovou. Američanka ve svém prvním osmifinále na trávě v All England Clubu smetla 6:1, 6:3 z předchozího kola unavenou a s puchýři na chodidle bojující Ukrajinku Lesju Curenkovou.

Statistiky utkání. Livesport

15:05 – Grigor Dimitrov ve třetím kole Wimbledonu nedal šanci Francesi Tiafoeovi. V dnešní dohrávce vyhrál všech pět gamů, ztratil v nich jen pět fiftýnů a zvítězil jednoznačně 6:2, 6:3, 6:2. V pondělním osmifinále se bulharský semifinalista z roku 2014 střetne s dánským mladíkem Runem.

14:42 – Mirra Andrejevová se i na druhém grandslamu dostala z kvalifikace do třetího kola a při debutu ve Wimbledonu, kde vůbec poprvé v kariéře hraje turnaj na trávě, je dokonce už v osmifinále. Mezi šestnáctku nejlepších se 16letá Ruska dostala po výhře 6:2, 7:5 nad krajankou Anastasií Potapovovou. O čtvrtfinále si zahraje s Američankou Keysovou.

14:25 – Markéta Vondroušová ve Wimbledonu zdolala 2:6, 6:4, 6:3 krajanku a loňskou čtvrtfinalistku Marii Bouzkovou a podruhé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamu. V něm bývalá finalistka Roland Garros vyzve Jessicu Pegulaovou, nebo Lesju Curenkovou. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Livesport

14:00 – Barbora Strýcová na svém posledním Wimbledonu pokračuje už jen ve čtyřhře žen. V mixu s Mexičanem Santiagem Gonzálezem vypadli hned v prvním kole, v němž podlehly 4:6, 6:3, 7:10 indonésko-nizozemské dvojici Aldila Sutjiadiová a Matwé Middelkoop.

09:30 – Zajímavý primát si proti španělskému tenistovi Davidocichovi připsal Holger Rune. Stal se vůbec prvním skandinávským hráčem, který dokázal na Wimbledonu vyhrát pětisetový duel před dovšením 21 let.

06:00 – V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu se odehraje první polovina osmifinálových duelů. O místo ve čtvrtfinále se v českém derby utkají Markéta Vondroušová s loňskou čtvrtfinalistkou Marií Bouzkovou. Sedminásobný šampion, vítěz posledních čtyř ročníků a největší favorit Novak Djokovič nastoupí proti Hubertovi Hurkaczovi. Světová jednička Iga Šwiateková bude čelit Belindě Bencicové.

Preview utkání Hurkacz – Djokovič (18:00)

Preview utkání Šwiateková – Bencicová 16:30