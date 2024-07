Tennis Tracker: Nadal a Alcaraz už dorazili do Paříže. Navrátilová uvedla do Síně slávy Paese

12:01 – Brit Andy Murray po příjezdu do Paříže potvrdil, že turnaj na olympijských hrách bude jeho posledním vystoupením v kariéře. Sedmatřicetiletý hráč získal tři olympijské medaile, vedle zlatých z dvouhry v Londýně 2012 a v Riu o čtyři roky později má ještě stříbro z mixu. "Olympiáda v Paříži bude mým posledním tenisovým turnajem. Pokaždé, když jsem hrál za Británii, to byly nezapomenutelné týdny a jsem extrémně hrdý na to, že to zažiju ještě jednou, naposledy," uvedl Murray na síti X. Více informací najdete v článku.

11:54 – Magda Linetteová na turnaje WTA 250 v Praze porazila 6:3, 6:4 Španělku Rebeccu Masárovou a jako první postoupila do čtvrtfinále. V něm se čtvrtá nasdzená Polka utká s Janou Fettovou, nebo Viktorijí Tomovovou.

09:45 – Martina Navrátilová uvedla v americkém Newportu do tenisové Síně slávy dva indické tenisty Vijaye Armitra a Leandera Paese. Právě s Paesem společně vyhráli v roce 2003 tituly ve Wimbledonu a Australian Open ve smíšené čtyřhře.

09:30 – Rafael Nadal a Carlos Alcaraz už dorazili do olympijské vesnice. Osmatřicetiletý veterán a jeho nástupce jsou přihlášeni do turnaje dvouhry a pro turnaj pod pěti kruhy vytvořili společně deblovou dvojici. Nadal dorazil do Paříže přímým letem z turnaje Bastadu, Alcaraz se připravoval mimo turnaj doma v Murcii. Společný trénink čeká Nadala a Alcaraze ve středu.