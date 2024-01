Tennis Tracker: Nadala čeká druhý zápas po restartu, Menšík postoupil bez boje

Nový rok, nová sezona. Tenisová raketa se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 4. ledna?

10:12 – Caroline Garciaová rozehrála čtvrtfinálové utkání United Cupu mezi Francií a Norskem a měla nečekané potíže se skvěle hrající Malene Helgovou. Favorizovaná bývalá šampionka Turnaje mistryň nevyužila v tie-breaku druhé sady mečbol a 544. hráčku pořadí udolala až po dvouapůlhodinové bitvě 6:2, 6:7, 7:6.

09:31 – Marie Bouzková bude pokračovat ve svém debutu v Aucklandu čtvrtfinálovým soubojem s nasazenou dvojkou Elinou Svitolinovou. Ukrajinka, která se loni vrátila po mateřské pauze, zdolala ve čtvrtečním šlágru druhého kola 6:7, 7:6, 6:1 grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou, jež po sérii operací absolvovala svůj první turnaj od dubna.

08:20 – Anna Sisková neuhrála v singlové kvalifikaci v Aucklandu ani jeden game s krajankou Terezou Martincovou, ale ve čtyřhře bude bojovat o své druhé finále na turnajích WTA. S Francouzkou Jessikou Ponchetovou porazily ve čtvrtfinále 7:5, 6:3 dvojici Jade Otwayová, Lulu Sunová.

07:54 – Linda Nosková bude bojovat o semifinále na akci WTA 500 v Brisbane proti Miře Andrejevové. Kometa loňské sezony deklasovala v australské metropoli po krajankách Dianě Šnajderové a Ljudmile Samsonovové i překvapivou domácí osmifinalistku Arinu Rodionovovou a po vítězství 6:1, 6:1 se poprvé dostala do čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

06:21 – Karolína Plíšková dál čeká na svou první vítěznou sérii a první čtvrtfinále od dubna. V oblíbeném Brisbane, kde je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou, podlehla v osmifinále 2:6, 6:4, 3:6 Jeleně Ostapenkové. S Lotyškou prohrála už třetí souboj v řadě. Bývalá šampionka French Open si o své první semifinále na australské půdě zahraje s dvojnásobnou vítězkou Viktorií Azarenkovou.

06:15 – Rafael Nadal ve čtvrtek odehraje svůj druhý zápas po téměř roční pauze od tenisu. První ostré utkání pro něj i jeho fanoušky dopadlo nad očekávání, když si poradil ve dvou setech s kvalifikantem a grandslamovým šampionem Dominicem Thiemem. Ve čtvrtek vyzve hrající legenda Jasona Kublera a pokusí se postoupit v Brisbane do čtvrtfinále.

05:47 – Linda Nosková absolvovala při svém debutu v Brisbane tři zápasy a pokaždé zvítězila ve třech setech. Rozhodující sadě se česká teenagerka, která obhajuje body za loňský postup z kvalifikace do finále v Adelaide, nevyhnula ani proti hráčce druhé stovky Julii Rieraové. Argentinskou kvalifikantku zdolala po dvou hodinách 6:1, 6:7, 6:3 a poprvé od finálové účasti na Livesport Prague Open postoupila do čtvrtfinále. V něm bude čelit Arině Rodionovové, nebo Miře Andrejevové.

04:51 – Jakub Menšík dosáhl na první semifinále v loňské sezoně až v dubnu, ovšem v letošním roce se mu to podařilo hned v úvodním týdnu. Na challengeru v Canbeře měl navíc ve čtvrtek volno, když ke čtvrtfinálovému utkání nenastoupil Alexander Ritschard. O své druhé finále na challengerech, loni v květnu triumfoval v Praze, se 18letý Čech utká s Brandonem Nakashimou, nebo Tristanem Schoolkatem.

04:47 – Tomáš Macháč byl při svém debutu na akci ATP 250 v Brisbane velmi blízko ke svému třetímu čtvrtfinále na hlavní tour. Český kvalifikant ale čtvrté vítězství v řadě přidat nedokázal a ve druhém kole po dvouapůlhodinovém boji podlehl 7:5, 2:6, 6:7 domácí divoké kartě Rinkymu Hijikatovi. Osmifinalista loňského US Open si může ve čtvrtfinále zahrát s bývalým šampionem Grigorem Dimitrovem.

04:43 – Brenda Fruhvirtová si na sedmý pokus připsala své premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, ale do svého prvního čtvrtfinále nepostoupila. Česká teenagerka, která začínala v Aucklandu v kvalifikaci a vlastní už 15 profesionálních titulů, nestačila ve druhém kole 3:6, 0:6 na obhájkyni titulu a nasazenou jedničku Coco Gauffovou. Největší favoritka si o semifinále zahraje s Lulu Sunovou, nebo Varvarou Gračovovou.