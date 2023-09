Tennis Tracker: Nezastavitelná Sakkariová navázala na Šwiatekovou z loňského Miami

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 24. září?

07:40 – Tým světa dělí v Laver Cupu po dvou dnech jediná výhra od úspěšně obhajoby loňského triumfu. Ve Vancouveru vede nad výběrem Evropy už 10:2, když v sobotu získali po dvou bodech Taylor Fritz (6:2, 7:6 s Andrejem Rubljovem), Frances Tiafoe (7:5, 6:3 s Hubertem Hurkaczem) a ve čtyřhře Félix Auger-Aliassime s Benem Sheltonem (7:5, 6:4 s Hurkacze a Gaëlem Monfilsem). První a dosud jediný úspěch Evropanů zaznamenal Nor Casper Ruud po výhře 7:6, 6:2 nad Američanem Tommym Paulem.

06:35 – Maria Sakkariová se v mexické Guadalajaře stala první hráčkou, která v roce 2023 vyhrála turnaj WTA 1000 bez ztráty setu, a první hráčkou, které se to podařilo na tvrdém povrchu od Igy Swiatekové (Miami 2022).

06:28 – Stabilní hráčka světové špičky Maria Sakkariová v 28 letech slaví teprve druhý a dosud nejcennější titul. Řecká tenistka vyhrála bez ztráty setu turnaj WTA 1000 v oblíbené mexické Guadalajaře, když ve finále porazila 7:5, 6:3 finálovou debutantku Caroline Dolehideovou z USA a nejlepším možným způsobem našla cestu ven z depresivního období.