Tennis Tracker: Nišikori se vrací na okruh, Fruhvirtová první zápas po Wimbledonu nezvládla

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 25. července?

15:50 – Alexander Zverev narazil potřetí za necelé dva měsíce a druhým týdnem po sobě na Alexe Molčana a vyhrál i třetí vzájemný souboj. Na domácí antuce v Hamburku smetl Slováka 6:0, 6:3. Ve druhém kole se dvojnásobný semifinalista utká s krajanem Maximilianem Martererem startujícím na divokou kartu.

15:41 – "Chvíli trvalo, než jsem rozběhl motor. Ani tak to ale nebylo snadné, protože soupeř hrál dobře, od začátku dost agresivně. Myslím, že jsem na konci našel správnou rovnováhu, správný rytmus. A trochu se mi vrátily vzpomínky z minulého roku, cítím se tu opravdu dobře," usmíval se po výhře nad Ymerem Musetti.

Pozápasový ohlas Musettiho Livesport CZ

14:36 – Lorenzo Musetti na "pětistovce" v Hamburku úspěšně odstartoval svou premiérovou obhajobu titulu na hlavním okruhu. Nasazený Ital, který v loňském finále přemohl aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze, si poradil 6:4, 6:1 s kvalifikantem Eliasem Ymerem. O čtvrtfinále na už čtvrtém podniku ATP v řadě bude usilovat proti Thiagovi Seybothovi Wildovi, či Jozefovi Kovalíkovi.

Sestřih zápasu Ymer –⁠ Musetti Livesport

14:28 – Tereza Martincová přehrála v prvním kole ve Varšavě 7:6, 6:4 trápící se Shuai Zhang, která si připsala už 14. porážku v řadě. Pražská rodačka zaznamenala teprve své třetí letošní vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a o první čtvrtfinále na této úrovni v probíhající sezoně se popere s Yaninou Wickmayerovou.

13:52 – Dominik Palán zaútočí ve španělské Segovii na své druhé kariérní čtvrtfinále na challengerech. Dvaadvacetiletému Čechovi vzdal za stavu 4:6, 1:4 ze svého pohledu druhý nasazený Hugo Grenier. Jeho dalším soupeřem bude Juan Pablo Ficovich.

12:42 – Majar Šarífová přišla před pár dny v semifinále v Palermu o sérii 13 antukových vítězství a v Hamburku překvapivě skončila hned prvním kole. Nasazená dvojka schytala výprask 1:6, 1:6 od domácí Evy Lysové, které v žebříčku patří až 167. místo. Němka se o první čtvrtfinále na nejvyšší tour utká s Pannou Udvardyovou.

12:15 – Linda Fruhvirtová skončila ve Varšavě hned v úvodním kole. Ve svém prvním singlovém zápase po zranění ve Wimbledonu nestačila 1:6, 6:7 na Lucreziu Stefaniniovou, ačkoli měla možnost dvakrát dopodávat druhou sadu. Italka si o své první čtvrtfinále na turnajích WTA zahraje s Ankitou Rainaovou, nebo Jodie Burrageovou.

Sestřih utkání Fruhvirtová –⁠ Stefaniniová Livesport CZ

06:30 – Bývalý finalista US Open Kei Nišikori se v úterý vrátí na okruh ATP. Comeback prožije třiatřicetiletý japonský tenista na turnaji v Atlantě, kde narazí na Jordana Thompsona. "Bylo těžké udržet si motivaci, ale chci jen znovu hrát tenis a znovu soutěžit," řekl Nišikori pro Eurosport a vzápětí dodal: "A hlavně sleduju, jak Novak a Rafa stále hrají. A to jsem ještě nehrál proti Alcarazovi, Runemu... To je něco, čeho se také nemůžu dočkat."