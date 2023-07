Tennis Tracker: Nišikori se vrací na okruh. Ještě jsem nehrál proti Alcarazovi, směje se

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 25. července?

06:30 – Bývalý finalista US Open Kei Nišikori se v úterý vrátí na okruh ATP. Comeback prožije třiatřicetiletý japonský tenista na turnaji v Atlantě, kde narazí na Jordana Thompsona. "Bylo těžké udržet si motivaci, ale chci jen znovu hrát tenis a znovu soutěžit," řekl Nišikori pro Eurosport a vzápětí dodal: "A hlavně sleduju, jak Novak a Rafa stále hrají. A to jsem ještě nehrál proti Alcarazovi, Runemu... To je něco, čeho se také nemůžu dočkat."