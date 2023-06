Tennis Tracker: Nišikori se vrátil na kurty titulem z challengeru v Portoriku

6:05 – Kei Nišikori absolvoval na challengeru v Portoriku svůj první turnaj od října 2021 a na kurty se vrátil triumfem. Bývalý čtvrtý hráč světa nečelil za celý týden nikomu z TOP 250 a ve finále přehrál 6:2, 7:5 Michaela Zhenga figurujícího ve druhé tisícovce žebříčku. Jedná se o jeho první titul od ledna 2019, kdy kraloval v Brisbane.