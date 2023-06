Tennis Tracker: Nišikori vyhrál po návratu i třetí zápas a v Portoriku je v semifinále

08:59 – Dominik Palán nedotáhl k triumfu ani další korejský turnaj kategorie M25. V semifinále v Čangwonu byl nad jeho síly domácí Sanhui Shin, kterému podlehl 6:7(2), 7:6(5) a 3:6. Palán odehrál v posledních 18 dnech celkem 13 zápasů dvouhry. Na svém asijském zapsal v průběhu června účast ve finále v Jakartě a v Daegu byl v semifinále.

07:19 – Kei Nišikori vyhrál na challengeru v portorickém Palmas del Mar i třetí zápas v řadě a při svém prvním startu od října 2021 se probojoval už do semifinále. Někdejší čtvrtý hráč světa porazil Australana Adama Waltona ve dvou setech 6:4 a 6:2. V boji o účast ve finále ho čeká Brazilec Gustavo Heide.

06:20 – Alizé Cornetová na trávě v Nottinghamu zvládla své první letošní čtvrtfinále na okruhu WTA. Američanku s českými kořeny Elizabethu Mandlikovou porazila 6:3, 4:6, 6:3 a navázala na skalp nasazené jedničky Sakkariové. O celkově 16. finále a vůbec první na trávě si 33letá Francouzka zahraje s domácí Burrageovou (h2h 0:0).