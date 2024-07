Tennis Tracker: Nosková přišla o maminku, Raducanuová se o mixu s Murrayem rozmýšlela 10 sekund

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 4. července?

Hlavní události

12:46 – Mezinárodní tenisová federace ve čtvrtek odtajnila seznam účastníků olympijského turnaje, který je na programu od 27. července do 4. srpna na pařížské antuce v areálu Rolanda Garrose. Česko budou v singlu reprezentovat Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík.

12:15 – Linda Nosková z osobních důvodů vynechala po zápase prvního i druhého kola slavného Wimbledonu tiskovou konferenci. Přerovský deník následně včera večer zveřejnil zprávu, že talentované české teenagerce umřela maminka, která prohrála boj se zákeřnou nemocí. Více informací najdete v článku.

Další zprávy

13:46 – Kateřina Siniaková stejně jako loni dohrála ve Wimbledonu ve druhém kole, tentokrát po porážce 0:6, 6:4, 2:6 s Julií Putincevovou, která vyhrála i svůj sedmý letošní zápas na trávě. Rozjetá ruská rodačka reprezentující Kazachstán vylepšila své wimbledonské maximum a o první osmifinále v tomto dějišti bude usilovat proti světové jedničce Ize Šwiatekové, nebo Petře Martičové.

13:25 – Po Karolíně Muchové nenašla recept na Paulu Badosaovou ani Brenda Fruhvirtová a ve Wimbledonu skončila ve druhém kole po porážce 4:6, 2:6. Česká teenagerka tak stále čeká na postup přes druhé kolo na nejvyšším okruhu. Španělka si zahraje o vyrovnání svého maxima v All England Clubu s rozjetou Darjou Kasatkinovou (H2H 2:2).

12:55 – Darja Kasatkinová vyhrála na trávě už sedmý zápas v řadě a ve druhém kole Wimbledonu potvrdila vynikající formu. Šampionka poslední generálky v Eastbourne za 51 minut deklasovala dvakrát 6:0 domácí divokou kartu Yuriko Miyazakiovou a už ve třech setech po sobě neztratila jediný game. O účast v osmifinále se popere s Paulou Badosaovou, nebo Brendou Fruhvirtovou.

09:40 – Jen malý moment se rozmýšlela Emma Raducanuová nad nabídkou, zahrát si po boku Andyho Murrayho wimbledonský turnaj ve smíšené čtyřhře: "Dostala jsem otázku a bylo to snad 10 sekund, než jsem ze sebe dostala slovo ano. Taková příležitost přijde jednou za život. Některé věci jsou větší než jen tenis. Hrát ve Wimbledonu s Andym Murrayem... Na konci svého života, na konci kariéry, až mi bude 70 let, tak vím, že budu mít vzpomínku na to, jak jsem hrála Wimbledonu s ním na našem domácím grandslamu. Je to čest," svěřila se.

09:00 – Lorenzo Musetti letos hraje svůj čtvrtý Wimbledon, vůbec první ale jako otec. A protože s sebou vzal do Londýna rodinu, plní si i mateřské povinnosti. Cestou na trénink vozí kočárek se čtyřměsíčním synem Ludovicem. Cesta turnajem pro nej začala slibně, v prvním kole vyřadil Constanta Lestienneho z Francie 3:1 na sety, ve čtvrtek ho čeká zápas s krajanem Lucianem Darderim.