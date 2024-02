Tennis Tracker: Nosková si v Abú Zabí poradila se Zvonarevovou, hrají se zápasy Davis Cupu

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 3. února?

11:50 – Krátce před polednem byla rozlosována hlavní soutěž turnaje ATP 250 v Marseille. Ve francouzské hale jsou nejvýše nasazenými Hubert Hurkacz s Grigorem Dimitrovem, volný los v úvodním kole mají také Karen Chačanov a Ugo Humbert. České barvy budou reprezentovat Tomáš Macháč, který vyzve Andyho Murrayho, a Jiří Lehečka, jenž čeká na soupeře z kvalifikace.

11:14 – Svůj úvodní singlový zápas zvládl v kvalifikaci Davis Cupu také Adrian Mannarino. Osmifinalista nedávného Australian Open si poradil 6:3, 7:5 s Tung-Lin Wuem a zvýšil vedení Francie nad domácím výběrem Tchajwanu na 2:0.

11:09 – Anna Sisková o hlavní soutěž na turnaji v rumunské Kluži bojovat nebude, v prvním kole kvalifikace podlehla druhé nasazené Marině Bassolsové ze Španělska 4:6, 2:6.

11:00 – Marek Gengel na turnaji v Egyptě porazil nasazenou jedničku Marata Šaripova 6:4, 6:4 a v neděli si zahraje si o titul s dalším ruským tenistou Aliaksandrem Liaonenkou.

09:30 – Linda Nosková vstoupila skvěle do kvalifikace v Abú Zabí, když dokázala porazit 272. hráčku světa Věru Zvonarevovou 6:4, 6:1 a v dalším kole se může těšit na vítězku duelu Koikeová - Buscaová.

08:00 – Luca van Assche v Davis Cupu splnil roli favorita a svého soupeře Yu Hsiou Hsua přehrál 6:4, 6:4, díky čemuž získal pro Francii první bod.

07:00 – Kanadský tenista Vasek Pospisil prolomil sérii neúspěchů ve správný čas. V rámci Davis Cupu 486. hráč světa dokázal porazit Seong Chan Honga 6:4, 6:3 a zajistil Kanadě druhý bod.