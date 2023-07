Tennis Tracker: O finále Wimbledonu budou hrát Djokovič i Alcaraz. Debl nabídne český souboj

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 14. července?

6:25 – Wimbledon čekají semifinále mužské dvouhry. V prvním duelu vyzve Novak Djokovič debutanta v boji o grandslamové finále Jannika Sinnera, V druhém zápase na sebe narazí světová jednička Carlos Alcaraz a třetí hráč žebříčku ATP Daniil Medveděv. Z českého pohledu bude vrcholem dne semifinále ženské čtyřhry, v němž si to o postup do finále rozdá pár Barbora Strýcová, Hsieh Su-Wei s dvojicí Marie Bouzková, Sara Sorribesová.

Přehled zápasu Strýcová/Hsieh Su-Wei – Bouzková/Sorribesová