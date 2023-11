Tennis Tracker: Ósakaová ohlásila místo pro comeback, v lednu se představí v Brisbane

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 10. listopadu?

06:00 – Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová potvrdila svůj plánovaný comeback na začátku nové sezony. Čtyřnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře se v lednu vrátí k tenisu na turnaji WTA 500 v australském Brisbane, který je jednou z příprav na Australian Open. Šestadvacetiletá Japonka překvapivě odstoupila z loňského Australian Open, než později odhalila, že je těhotná.

"Jsem opravdu nadšená z toho, že se vrátím na kurt a budu soutěžit. Vždy miluji začátek sezony v Brisbane a nemůžu se dočkat, až se vrátím," uvedla v prohlášení dvojnásobná vítězka Australian Open a US Open.

01:00 – Kanadské tenistky poprvé od roku 1988 a podruhé v historii postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu). Ve španělské Seville po výhře 3:0 nad domácím výběrem porazily 3:0 i Polky, když na singlové úspěchy osmnáctileté Mariny Stakusicové a Leylah Fernandezové znovu navázaly ve čtyřhře Eugenie Bouchardová a Gabriela Dabrowská.