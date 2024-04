Tennis Tracker: Ósakaová potěšila Japonce, v Monte Carlu půjde do akce osm hráčů z TOP 10

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 11. dubna?

10:27 – Antukové Masters v Monte Carlu má v průběhu čtvrtka na programu velké šlágry. Do hry půjde rovnou osm hráčů z TOP 10 světového žebříčku. Přerušené zápasy budou dohrávat Grigor Dimitrov a Holger Rune, osmifinálové duely pak čekají na Novaka Djokoviče, Jannika Sinnera, Dmitrije Medveděva, Alexandra Zvereva, Huberta Hurkacze i Caspera Ruuda.

10:30 – Naomi Ósakaová splnila svůj slib a po více než čtyřech letech bude znovu reprezentovat svou rodnou zemi v Billie Jean King Cupu. Japonky se v Tokiu utkají v kvalifikačním kole s Kazachstánem a bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou vítězku čekají zápasy s Jelenou Putincevovou a Annou Danilinovou. Ósakaová naposledy reprezentovala Japonsko v roce 2020.

"Dlouho jsem nehrála, ale když mě trenér Sugijama pozval, tak jsem se rozhodla přijet. Byl to velmi hezký a laskavý rozhovor, měla jsem z toho velmi dobrý dojem. A také je samozřejmě pro každého je velmi příjemné, hrát tenis před svým publikem. Těším se na to," sdělila Ósaková na tiskové konferenci po příletu do Tokia.