Tennis Tracker: Osmnáctiletý talent Michelsen si v Newportu zahraje o první titul

Alex Michelsen to v Newportu dotáhl až do finále.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 23. července?

6:15 – Zdeněk Kolář vstoupil do kvalifikace antukového turnaje ATP 250 v chorvatském Umagu vydřenou výhrou. 26letý český tenista udolal Andreu Vavassoriho 6:2, 4:6, 7:6, přestože soupeř podával na vítězství. O start v hlavní soutěži si zahraje s dalším Italem – Flaviem Cobollim.

6:10 – Alex Michelsen při svém teprve druhém vystoupení na turnaji ATP vyhrál i čtvrtý zápas. Dnes na domácí trávě v Newportu osmnáctiletý Američan porazil 7:6, 6:4 o dvacet let staršího čtyřnásobného šampiona Johna Isnera, svou neporazitelnost včetně challengerů protáhl na devět utkání a postoupil až do finále. V něm vyzve dalšího veterána – pětatřicetiletého Francouze Adriana Mannarina.