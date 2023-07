Tennis Tracker: Osoriová v Palermu postoupila do čtvrtfinále, Ruuda v Bastadu čeká Ofner

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 21. července?

7:26 – Zdeněk Kolář skončil na antukovém challengeru v italském Terstu ve druhém kole. Český tenista v nočním zápase podlehl po nevyužití tří mečbolů ve druhém setu a celkově třech hodinách boje 6:4, 6:7, 6:7 domácímu Stefanu Napolitanovi.

6:50 – Bývalý pátý hráč světa Kevin Anderson (37) skončil na svém prvním turnaji po obnovení kariéry ve čtvrtfinále. Na trávě v Newportu předloňský šampion prohrál 2:6, 4:6 s Francouzem Ugem Humbertem.

5:55 –⁠ Jednadvacetiletá Kolumbijka Camila Osoriová na antuce v Palermu zvládla téměř tříhodinovou noční bitvu s Erikou Andreeovou kterou porazila 6:7, 6:0, 6:2, a poprvé od února postoupila do čtvrtfinále podniku WTA.